Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Orel Mangala kimdir?
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, bonservisi Almanya'nın Stuttgart kulübünde bulunan Orel Mangala ile ilgilendiği öne sürülüyor.
1.78 metre boyundaki genç orta sahayı yakından tanıyalım.
Orel Mangala kimdir?
Orel Johnson Mangala, 18 Mart 1998 tarihinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de dünyaya geldi.
Futbola başladığı Anderlecht altyapısında dikkatleri üstüne çeken Mangala, 2017 yazında 1.8 milyon euro karşılığında Stuttgart'a transfer oldu.
Stuttgart'ta geçirdiği ilk sezonunda süre aldığı 20 karşılaşmanın 7'sine ilk 11'de başlayabilen genç oyuncu, sonraki sezonda Hamburg'a kiralandı.
Hamburg formasıyla 34 resmi karşılaşmada görev alan Mangala 1 gol ve 4 asistle mücadele etti.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti kökenli genç oyuncu, doğduğu ve futbola başladığı Belçika'nın altyaş gruplarında 56 kez milli takım forması giydi.
Mangala'nın kulübü Stuttgart ile 2023 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.