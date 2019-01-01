Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği Zanka'da son durum ne?

Fenerbahçe'nin savunma hattındaki sıkıntılarını çözmek için anlaştığı ve İstanbul'a getirdiği Mathias Jorgensen Zanka transferi henüz resmileşmedi.

Sezon öncesi hazırlık sürecinde defans bölgesindeki sıkıntıları göze çarpan , İngiliz ekibi Town'da forma giyen 'Zanka' lakaplı Danimarkalı stoper Mathias Jorgensen ile anlaştı.

8 Ağustos Perşembe sabahı erken saatlerde İstanbul'a gelen oyuncu, Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli ve yöneticisi Selahattin Baki tarafından karşılandı.

Oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından transferin resmiyete dökülmesi bekleniyordu ancak beklenen açıklama henüz gerçekleşmedi. Açıklamanın gecikmesi üzerine sarı lacivertli taraftarlar, transferde bir sıkıntı yaşandığı düşüncesine kapılarak sosyal medyada endişelerini dile getirmeye başladı.

Son durum ne?

Haber Global muhabiri Yağız Sabuncuoğlu'nun paylaştığı bilgilere göre Zanka'nın transferi konusunda herhangi bir sorun bulunmamakla beraber oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. Menajeri ile birlikte İstanbul’da olan oyuncunun kulübü Huddersfield Town'ın bonservisin peşinatını hemen istediğini belirden Sabuncuoğlu, bu ödemenin yapılır yapılmaz Fenerbahçe'den resmi bir açıklamanın geleceğini ifade etti.