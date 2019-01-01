Fenerbahçe'nin ilgilendiği Yasir Subaşı kimdir?

Fenerbahçe'nin yakından takip ettiği Yasir Subaşı'yı yakından tanıyın.

2019/20 sezonunun ilk transferini 'un 21 yaşındaki sağ beki Murat Sağlam ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayarak gerçekleştirdi.

Kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam eden sarı lacivertliler, gündemine Ümraniyespor'da top koşturan Yasir Subaşı'yı aldı.

Yasir Subaşı kimdir?

1996 yılında Sakarya'da dünyaya gelen Yasir Subaşı, 2015 yılında ilk profesyonel sözleşmesini yine sarı lacivertli ekiple yapmıştı.

Sol bek mevkiinde forma giyen Subaşı, Kupası'nda Tuzlaspor'a karşı ilk resmi maçına çıktı ve bir de gol kaydetti.

Attığı golle dikkat çekse de sarı lacivertli ekipte forma şansı bulamayan Yasir, önce Anadolu Üsküdar sonra Sakaryaspor'da kiralık olarak mücadele etti.

Sözleşmesi sona erince Fenerbahçe'nin kadrosunda tutmadığı sol beki Ümraniyespor kadrosuna kattı. Yasir, geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye karşı bir gol atarak takımının sürpriz galibiyetinde pay sahibi oldu.

Yasir Subaşı, 2018/19 sezonunda Ümraniyespor formasıyla tüm kulvarlarda 24 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.