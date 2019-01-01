Fenerbahçe'nin ilgilendiği Dino Arslanagic kimdir?

Fenerbahçe'nin 2+1 yıllığına anlaştığı iddia edilen Belçikalı stoper Dino Arslanagic'i yakından tanıyalım.

basınında yer alan haberlere göre , Royal Antwerp forması giyen Dino Arslanagic ile 2+1 yıllığına anlaştı.

Dino Arslanagic kimdir?

24 Nisan 1993 yılında Belçika'da dünyaya gelen Dino Arslanagic stoper mevkinde forma giymektedir.

Bosna Hersek kökenli olan 26 yaşındaki oyuncu Belçika Milli Takımı'nı seçmiştir. Belçika U15, U16, U17, U19 ve U21 takımlarında forma giymesine rağmen henüz A Milli Takım'da oynayamadı.

Mouscron'da futbola başlayan Arslanagic daha sonra 'e ve oradan da Standard Liege'e transfer oldu.

2012 yılında 19 yaşındayken Standard Liege gençlik akademisinde ilk resmi maçına çıkmıştır.

Güçlü fiziğiyle dikkat çeken Belçikalı futbolcu, Belçika Ligi'nde şimdiye kadar 106 maçta forma giydi, 6 gol attı, 2 asist yaptı.