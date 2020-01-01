Fenerbahçe'nin hazırlık maçları ve rakipleri (2020-2021)

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, hazırlık karşılaşmalarında kimlerle oynayacak?

Yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden , hazırlık karşılaşmalarına başladı.

İlk olarak 15 Ağustos Cumartesi günü İstanbulspor'u 4-0'lık skorla geçen sarı-lacivertliler, 22 Ağustos Cumartesi günü ise Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı.

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Fenerbahçe, 28 Ağustos'ta oynanan maçından ise 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

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Fenerbahçe, The Land of Legends Cup'ta ise Fraport TAV ile karşılaşacak. Mücadelede 31 Ağustos Pazartesi günü Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak.

Yarı finallerin galipleri 5 Eylül'de finalde, kaybedenleri ise 4 Eylül'de üçüncülük maçında karşılaşacak.