Fenerbahçe'nin hazırlık maçları ve rakipleri (2020-2021)
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Fenerbahce.org
Yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe, hazırlık karşılaşmalarına başladı.
İlk olarak 15 Ağustos Cumartesi günü İstanbulspor'u 4-0'lık skorla geçen sarı-lacivertliler, 22 Ağustos Cumartesi günü ise Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı.
Fenerbahçe, 28 Ağustos'ta oynanan Alanyaspor maçından ise 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.
Fenerbahçe, The Land of Legends Cup'ta ise Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Mücadelede 31 Ağustos Pazartesi günü Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak.
Yarı finallerin galipleri 5 Eylül'de finalde, kaybedenleri ise 4 Eylül'de üçüncülük maçında karşılaşacak.