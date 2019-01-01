Fenerbahçe'nin hasreti 12 maça çıktı
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Süper Lig'de Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe mücadeleden 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.
Sarı lacivertlilerin derbide ilk yarıdaki futbolu alkış aldı ancak ikinci yarıdaki durağan görüntüsüyle dikkat çekti. Galatasaray karşısında aldığı beraberlikle aynı zamanda Kanarya üst üste 12. derbi maçını da kazanamamış oldu.
Fenerbahçe Süper Lig'de 12 maçtır derbilerde rakiplerini mağlup edemiyor. Bu maçlarda 10 beraberlik 2 mağlubiyet alan sarı lacivertlilerin son derbi galibiyeti 23 Eylül 2017'de Beşiktaş'a karşıydı.