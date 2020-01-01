Fenerbahçe'nin harcama limiti onaylandı

Fenerbahçe, KAP'a yaptığı açıklama ile yeni sezondaki bütçe yapılanmasını duyurdu.

, yeni sezon bütçe yapılanması hakkında Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na bilgilendirme yaparken transfer dönemiyle ilgili detaylı bir tablo yayınladı.

Bu sezon 18 futbolcu transfer eden sarı lacivertliler, 8,5 milyon euro kar elde edildiğini açıkladı. Öte yandan 2020-21 sezonuna ait tüm transferlerin, TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından tanınan Takım Harcama Limiti dahilinde incelendiği ve onaylandığı belirtildi.

Fenerbahçe tarafından KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Daha fazla takım

"Futbol A Takımımızın yeni sezon yapılanması dün itibarıyla tamamlanmıştır. Toplamda 18 yeni oyuncu takımımıza katılmış, 10'u kiralık olmak üzere 21 oyuncu takımımızdan ayrılmıştır. Tüm bu yapılanma neticesinde, 23,1 milyon euro transfer geliri (bonservis) elde edilmiş, 14,6 milyon euro transfer harcaması yapılmıştır. Toplamda ise 8,5 milyon euro transfer karı elde edilmiştir. 2020-21 sezon başı itibarıyla geçen sezonlar ile karşılaştırmalı oyuncu garanti ücret ve fesih giderlerimiz ile tüm teknik kadromuzun, kulüp personelimizin ve vergilerimizin de içinde olduğu personel bütçelerimiz aşağıdaki gibi şekillenmiştir. Personel Bütçesi(Vergiler Dahil) - Personel bütçesi, teknik kadro, Futbol A.Ş., Fenerium çalışanları dahildir.

2017-18: 93.3 milyon Euro

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2018-19: 81.2 milyon Euro

2019-20: 63.8 milyon Euro

2020-21: 56 milyon Euro (2020-21 Sezonu'nda gelir vergisi oranı %20 baz alınmıştır.)"