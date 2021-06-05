Fenerbahçe'nin gündemindeki isim: Rafa Benitez

Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından biri olan Rafael Benitez nasıl bir kariyere sahip...

Fenerbahçe Başkan Ali Koç'un yola Emre Belözoğlu ile devam etmemesini açıkladıktan sonra gündeme gelen en ciddi isim Rafael Benitez oldu. Son olarak Çin kulübü Dalian'ı çalıştıran İspanyol antrenörün son deneyimi başarısız olsa da geçmişi başarılarla dolu.

26 yaşında aktif futbolu bıraktı

13 yaşında Real Madrid altyapısında forma giymeye başlayan Benitez, 26 yaşındayken Linares'de forma giyerken yaşadığı sakatlıklardan dolayı aktif futbol yaşantısına son verdi. Antrenörlük kariyerine yine Real Madrid'de başladı. Real Madrid Castilla B'nin antrenörlüğünü yapmaya başladı.

Tarihler 1994 yılının Mart ayını gösterdiğinde ise Real Madrid'in efsane teknik direktörü Vicente Del Bosque'nin yardımcılığına getirildi. İlk teknik direktörlük deneyimini ise önce Valladolid'de yaşadı.

Valladolid'in ardından sırasıyla Osasuna, Extramadura ve Tenerife'yi çalıştırdı.

Valencia'daki ilk antrenmanda takımın gönlünü kazandı

2000/2001 sezonunda Rafa Benitez, 2. Lig'de üçüncü olurken Valencia ise ligi dördüncü sırada bitirmiş ve Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih'e penaltılarla mağlup olmuştu. Başarılı çalıştırıcı 1999/2000 ve 2000/2001 sezonlarında Şampiyonlar Ligi finalini kaybetme travması yaşayan Valencia'nın başına getirildi.

Tüm takım ikinci ligden bir teknik direktörün göreve getirilmesine şaşırırken Benitez ise ilk antrenmanda söylediği şu cümleyle takımın gönlünü kazandı; "Sizler Şampiyonlar Ligi finalinden geliyorsunuz, ben ise ikinci ligden geliyorum. Ama alçakgönüllülükle sizler için yapacağım işler var."

31 yıl sonra gelen şampiyonluk

Valencia, Rafael Benitez yönetimindeki ilk sezonunda en yakın takipçisine yedi puan fark atarak La Liga'da şampiyonluğa ulaştı. Şampiyonlar Ligi'ne ise çeyrek finalde Inter'e elenerek veda etti.

İspanyol ekibini 2003/2004 sezonunda da şampiyonluğa ulaştıran Benitez, aynı sezon da takımının UEFA Kupası'nı kazanmasına da öncülük etti.

İngiltere'de geçen altı yıl

16 Haziran 2004 tarihinde Gerard Houllier ile yollarını ayıran Liverpool, Rafael Benitez'i yeni menajer olarak atadı. Kırmızılar ile 2005/2006'da FA Cup, 2005'de UEFA Süper Kupası ve 2006'da Community Shield kazandı.

Rafa Benitez'in Liverpool ile en büyük başarısı ise 2004/2005 sezonunda İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalindeki mucizevi geri dönüşü oldu.

Liverpool ile Devler Ligi'ni kazanmasına rağmen Premier Ligi kazanamayan İspanyol çalıştırıcının bir sonraki durağı ise İtalya oldu.

İtalya'da aradığını bulamadı

2010/2011'de Inter'in başına geçen Benitez'in İtalya macerası uzun sürmedi. 15. haftada görevine son verilen İspanyol çalıştırıcının yönetiminde Inter, altı galibiyet alabilmişti.

2012/2013 sezonuna kulüpsüz başlayan deneyimli antrenör, Premier Lig'in 13. haftasında Roberto Di Matteo'nun yerine Chelsea'nin menajeri oldu. Kalan haftalarda Benitez yönetiminde daha iyi bir performans sergileyen Maviler, sezonu üçüncü sırada tamamladı.

Buna rağmen Benitez'in görevine son verilerek yerine Jose Mourinho getirildi.

Yeniden İtalya...

2013/2014 sezonunda Rafa Benitez bir kez daha rotasını İtalya'ya çevirdi. Napoli'nin teknik direktörlüğüne getirilen başarılı çalıştırıcı, Serie A'nın ilk 11 haftasında takımıyla dokuz galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet alarak sezona takdir edilen bir performansla girdi.

Juventus'un 102 puanla şampiyon olduğu bu sezonu Napoli üçüncü sırada tamamlarken İtalya Kupası'nı ise finalde Fiorentina'yı 3-1 mağlup ederek kazandı. Ertesi sezonda ise işlerin pek de iyi gitmediği Napoli sezonu beşinci sırada tamamladı.

Benitez, Real Madrid'de

61 yaşındaki teknik direktör, 2015/2016 sezonunda Real Madrid'in teknik direktörü oldu. Benitez'in bu macerası da 18 hafta sürdü. 18. hafta sonunda 37 puan toplayan Real Madrid, Benitez ile yollarını ayırarak yerine Zinedine Zidane'ı getirmişti.

Newcastle United'ı Premier Lig'e taşıdı

2016 yılında üçüncü kez İngiltere'de çalışmaya başlayan Benitez bu kez Premier Lig'de değil, Championship'te Newcastle United'ın başına geçti. Brighton'ın bir puan önündde 94 puanla şampiyon olan siyah - beyazlılar Premier Lig'e yükseldi.

Premier Lig'e yükseldiği ilk sezonda iyi bir performans gösteren Newcastle United sezonu 44 puanla 10. sırada tamamladı. Ertesi sezonu da 45 puanla 13. sırada bitiren Newcastle United'da Benitez sezon sonunda takımdan ayrıldı.

Benitez son olarak Çin'in Dalian takımını çalıştırırken pek de iç açıcı olmayan bir performans gösterdi.