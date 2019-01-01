Fenerbahçe'nin gündemindeki Alberth Elis kimdir?

Adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Alberth Elis kimdir?

Fenerbahçe, MLS'de Houston Dynamo forması giyen Alberth Elis ile görüşmelerini sürdürüyor. Elis, sosyal medya hesabı üzerinden Fenerbahçe'yi takibe alınca sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Alberth Josué Elis Martínez kimdir?

Tam adı Alberth Josué Elis Martínez olan futbolcu, 1996 yılında Honduras'da dünyaya geldi.

Profesyonel futbol kariyerine 17 yaşında Honduras ekiplerinden Olimpia'da başlayan Elis, 2016 yılında Monterrey'e transfer oldu.

2017-2018 sezonunda ABD MLS ekiplerinden Houston Dynamo ile anlaştı.

Honduras milli takımında ise ilk kez 18 yaşında forma giydi.

Çocukluğunda iki yıl boyunca kalecilik yapan Elis, 10 yaşında çıktığı bir maçta ilk kez forvet oynadı ve iki gol attı.

Yüksek hızıyla dikkat çeken Alberth Elis, bir sağ kanat oyuncusu olmasına rağmen zaman zaman forvette de forma giyiyor.

Kariyeri boyunca 79 maça çıkan Honduraslı futbolcu, 25 gol attı, 15 asist yaptı.