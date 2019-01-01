Fenerbahçe'nin gündeminde 5 isim daha var

Sarı lacivertliler, transfer operasyonuna son hız devam ediyor.

Transferin hareketli ekiplerinden , ara vermeden kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

6 tane transferde mutlu sona ulaşan sarı lacivertlilerin gündeminde 5 mevki daha var.

Hürriyet'ten Fatih Saboviç'in haberine göre Garry Rodrigues transferini bitirmeye çok yakın olan Fenerbahçe, savunma hattına önemli bir takviye yapmak istiyor.

Sarı lacivlertlilerin ilgiliendiği savunma oyuncıları içinde öncelik Aleksandar Kolarov ve Simon Kjaer'de.

Habere göre hücum hattı için özel çalışmalar yapan Fenerbahçe, Deniz Türüç ve Yevhen Konoplyanka transferlerinde de temasları sıklaştırdı.

Haberin devamı aşağıda

'da forma giyen Deniz Türüç için Alper Potuk ve bir miktar para karşılığında anlaşma sağlamak üzere olan Fenerbahçe önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler yaşayabilir.

Sarı lacivertliler, bu yaz transfer döneminde Vedat Muriqi, Allahyar Sayyadmanesh, Emre Belözoğlu, Murat Sağlam, Max Kruse ve Bayındır'la anlaşmaya varmıştı.