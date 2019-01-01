Fenerbahçe'nin forvet endişesi
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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 1 puanla ayrıldı ancak forvetsiz kaldı.
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Fanatik'te yer alan habere göre kart sınırındaki isimlerden olan Roberto Soldado, 90. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. İspanyol oyuncu, önümüzdeki hafta Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.
Sarı lacivertlilerde Islam Slimani kadro dışı olduğu ve Michael Frey'in de sakatlığı bulunduğu gerekçesiyle, teknik direktör Ersun Yanal'ın elinde değerlendirebileceği sadece iki alternatif kaldı. Bu isimler Alper Potuk ve Andre Ayew.
Fenerbahçe, ligde 33 puanla 14. sırada yer alıyor.