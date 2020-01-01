Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin forvet adayları kimler?

Goal Türkiye
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Mbwana Samatta Ze Luis
Goal / Depophotos
Kadrosunu iki golcü ile güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bu transferlerde sona yaklaştı.

Süper Lig'in üçüncü haftasındaki derbide Galatasaray deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe, yeni forvetlerini bu karşılaşmaya yetiştirmeye çalışıyor.

Sarı Lacivertliler'in golcü transferi listesinin zirvesinde iki isim var: Mbwana Samatta ve Ze Luis.

Samatta ile her konuda anlaşmaya varan Fenerbahçe, bu futbolcu ile kısa süre içerisinde resmi sözleşme imzalayacak.

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    Sarı Kanarya, Ze Luis'in transferi konusunda da kulübü Porto ile görüşmelerini sürdürüyor.

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