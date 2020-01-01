Fenerbahçe'nin forvet adayları kimler?
Yorum()
Goal / Depophotos
Süper Lig'in üçüncü haftasındaki derbide Galatasaray deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe, yeni forvetlerini bu karşılaşmaya yetiştirmeye çalışıyor.
Sarı Lacivertliler'in golcü transferi listesinin zirvesinde iki isim var: Mbwana Samatta ve Ze Luis.
Samatta ile her konuda anlaşmaya varan Fenerbahçe, bu futbolcu ile kısa süre içerisinde resmi sözleşme imzalayacak.
Sarı Kanarya, Ze Luis'in transferi konusunda da kulübü Porto ile görüşmelerini sürdürüyor.