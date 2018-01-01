Fenerbahçe'nin devre arası kamp programı

Fenerbahçe, ikinci devre hazırlıklarını Antalya'da yapacağı kampla sürdürecek. Sarı-lacivertlilerin hazırlık maçları da belli olmaya başladı...

Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarına başlayacak olan Fenerbahçe'nin kamp programı ve hazırlık maçlarında karşılaşacağı rakipler belli olmaya başladı.

Fenerbahçe'nin kamp programı

Fenerbahçe, ilk olarak 2 Ocak 2019 Çarşamba günü Can Bartu Tesisleri’nde bir araya gelecek. Sezonun 2.devresi öncesi ilk antrenmanını Can Bartu Tesisleri’nde yapacak olan sarı lacivertli takım, 3 Ocak 2019 Perşembe günü kamp için Antalya'ya gidecek.

Hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdürecek olan Fenerbahçe, 11 Ocak 2019 Cuma günü AZ Alkmaar ile oynadığı hazırlık karşılaşması sonrası İstanbul'a geri dönecek.

Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı