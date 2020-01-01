Fenerbahçe'nin derbi kadrosunda Falette yer aldı

Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesinde Sarı lacivertli ekibinin maç kadrosu açıklandı.

, Süper Lig'de oynayacakları mücadelesi öncesi kamp kadrosunu açıkladı. Kadroda yeni transfer Simon Falette yer alırken, Alper Potuk ile Mathias Zanka dahil edilmedi.

İşte Fenerbahçe'nin resmi siteden yapılan açıklama:

Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü saat 20.00’da deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Futbol A Takımımız, 21 kişilik kamp kadrosu belli oldu:

Daha fazla takım

Bayındır, Harun Tekin, Serdar Aziz, Simon Falette, Adil Rami, Mauricio Isla, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Garry Rodrigues, Max Kruse, Deniz Türüç, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç.