Fenerbahçe'nin biyonik adamı Ozan Tufan

Fenerbahçe'nin bu sezon en iyi isimleri arasında gösterilen Ozan Tufan, 19 günde 6 maçta ilk 11'de sahaya çıktı

Spor Toto Süper Lig'de 51 puanla şampiyonluk yarışının içinde yer alan Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın performansı dikkatleri üzerine çekiyor. Bu sezon sadece iki maç kaçıran milli futbolcu Altay ve Gustova'dan sonra takımın en fazla maça çıkan ismi oldu.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Süper Lig'de 22, Türkiye Kupası'nda ise 4 karşılaşmada görev yapan Ozan Tufan, 19 günde 6 maçta forma giydi ve bu maçların tamamında ilk 11'de sahaya çıktı.

EN AZ 15 MİLYON EURO

19 günde çıktığı 6 maçta sadece 12 dakika oyun dışında kalan Ozan Tufan, Türkiye Kupası'nda oynanan Başakşehir maçında 120 dakika sahada yer aldı. Son oynanan Karagümrük maçında ise yüksek pas yüzdesiyle beğenileri kazandı. Fenerbahçe'nin Ozan Tufan'ın satışından en az 15 milyon euro kazanmayı hedeflediği öğrenildi.