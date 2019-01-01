Fenerbahçe'nin başını ağrıtan istatistik

Kayserispor'a mağlup olduğu karşılaşmada önemli gol pozisyonlarını değerlendiremeyen Fenerbahçe, bu alanda ligin zirvesinde yer alıyor.

Süper Lig'in onuncu haftasında 'a konuk olan ve rakibine 1-0 mağlup olan , karşılaşma boyunca birçok önemli gol fırsatını değerlendiremedi.

OptaCan'ın verilerine göre sarı lacivertli ekip bu sezon Süper Lig'de en fazla net gol pozisyonu kaçıran takım konumunda bulunuyor.

Ersun Yanal'ın öğrencileri geride kalan maçlarda 18 kez rakip fileleri havalandırırken 29 net gol fırsatından ise sonuç alamadı.

Fenerbahçe'nin ardından 18 net pozisyondan sonuç alamayan ile 16 fırsatı gole çeviremeyen , bu alanda zirvede yer alan diğer ekipler oldu.

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29 - Bu sezon Süper Lig'de en fazla net gol pozisyonu kaçıran takımlar:



Fenerbahçe - 29

Yeni Malatyaspor - 18

Göztepe - 16



Fırsat. pic.twitter.com/CzLQbaxjo0 — OptaCan (@OptaCan) November 4, 2019

Kayserispor karşısında üç şutu direkten dönen Fenerbahçe, bu alanda da ligin zirvesinde bulunuyor. Sarı lacivertlilerin bu sezon Süper Lig'de oynadığı on maçta tam on şutu direkten döndü.

Lider 'un iki puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında 'yı konuk edecek.