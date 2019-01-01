Fenerbahçe'nin başını ağrıtan istatistik
Süper Lig'in onuncu haftasında Kayserispor'a konuk olan ve rakibine 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, karşılaşma boyunca birçok önemli gol fırsatını değerlendiremedi.
OptaCan'ın verilerine göre sarı lacivertli ekip bu sezon Süper Lig'de en fazla net gol pozisyonu kaçıran takım konumunda bulunuyor.
Ersun Yanal'ın öğrencileri geride kalan maçlarda 18 kez rakip fileleri havalandırırken 29 net gol fırsatından ise sonuç alamadı.
Fenerbahçe'nin ardından 18 net pozisyondan sonuç alamayan Yeni Malatyaspor ile 16 fırsatı gole çeviremeyen Göztepe, bu alanda zirvede yer alan diğer ekipler oldu.
29 - Bu sezon Süper Lig'de en fazla net gol pozisyonu kaçıran takımlar:— OptaCan (@OptaCan) November 4, 2019
Fenerbahçe - 29
Yeni Malatyaspor - 18
Göztepe - 16
Fırsat. pic.twitter.com/CzLQbaxjo0
Kayserispor karşısında üç şutu direkten dönen Fenerbahçe, bu alanda da ligin zirvesinde bulunuyor. Sarı lacivertlilerin bu sezon Süper Lig'de oynadığı on maçta tam on şutu direkten döndü.
Lider Alanyaspor'un iki puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.