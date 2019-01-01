Fenerbahçe'nin Audi Cup kadrosu belli oldu
Almanya’nın Münih kentinde düzenlenecek Audi Cup’ta mücadele etmek üzere bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Almanya’ya hareket edecek olan Fenerbahçe'nin A Takım kadrosu belli oldu ve resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı.
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Kadro şu şekilde:
Harun Tekin, Altay Bayındır, Oytun Özdoğan, Mauricio Isla, Batuhan Yılmaz, Sadık Çiftpınar, Diego Reyes, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Abdülcebrail Akbulut, Emre Belözoğlu, Jailson, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Victor Moses, Nabil Dirar, Alper Potuk, Garry Rodrigues, Muhammed Gümüşkaya, Vedat Muriqi, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç.
Sarı lacivertli ekip, Audi Cup'taki ilk maçında yarın TSİ 21.30’da Bayern Münih ile karşılaşacak.