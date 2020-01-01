Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin Ali Koç dönemindeki transfer hamleleri

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Fenerbahçe'de Ali Koç döneminin başlamasının üzerinden bugün tam 2 yıl geçti...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un göreve gelmesinin ardından tam iki yıl geçti. 

3 Haziran 2018 tarihinde yapılan tarihi seçimde Ali Koç, 20 yıl boyunca başkanlık görevini yürüten Aziz Yıldırım'a karşı 16.092'ye karşı 4.644'lük bir oy üstünlüğü sağlayarak kulüp tarihinin 37. başkanı olmuştu. 

Göreve geldikten sonra ciddi bir borç yüküyle karşı karşıya kalan Ali Koç'un bugüne kadar yaptığı transfer hamlelerini derliyoruz...

Editörün Seçtikleri

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    GELENLER
    OYUNCU TAKIM BONSERVİS
    Luiz Gustavo Marsilya 6.000.000 €
    Jailson Gremio 4.000.000 €
    Vedat Muriqi Çaykur Rizespor 3.500.000 €
    Miha Zajc Empoli 3.500.000 €
    Tolgay Arslan Beşiktaş 3.000.000 €
    Harun Tekin Bursaspor 2.750.000 €
    Deniz Türüç Kayserispor 2.500.000 €
    Michael Frey Zürich 2.500.000 €
    Berke Özer Altınordu 2.500.000 €
    Zanka Huddersfield 2.000.000 €
    Altay Bayındır Ankaragücü 1.500.000 €
    Barış Alıcı Altınordu 1.500.000 €
    Ferdi Kadıoğlu NEC Nijmegen 1.400.000 €
    Sadık Çiftpınar Yeni Malatyaspor 750.000 €
    Allahyar Sayyadmanesh Esteghlal 750.000 €
    Yasir Subaşı Ümraniyespor 150.000 €
    Garry Rodrigues Al-Ittihad Kiralık
    Simon Falette Eintracht Frankfurt Kiralık
    Islam Slimani Leicester City Kiralık
    Andre Ayew Swansea City Kiralık
    Vicor Moses Chelsea Kiralık
    Yassine Benzia Lille Kiralık
    Max Kruse Werder Bremen Bedelsiz
    Emre Belözoğlu Başakşehir Bedelsiz
    Murat Sağlam Wolfsburg II Bedelsiz
    Adil Rami Marsilya Bedelsiz
    Mevlüt Erdinç Başakşehir Bedelsiz
    Tolga Ciğerci Galatasaray Bedelsiz
    Diego Reyes Porto Bedelsiz
    Serdar Aziz Galatasaray Bedelsiz

     

    GİDENLER
    OYUNCU TAKIM BONSERVİS
    Eljif Elmas Napoli 16.000.000 €
    Josef De Souza Al-Ahli 12.000.000 €
    Giuliano Al-Nasr 10.500.000 €
    Fernandao Al-Wanda 2.550.000 €
    Michael Frey Nürnberg Kiralık
    Allahyar Sayyadmanesh İstanbulspor Kiralık
    Barış Alıcı Westerlo Kiralık
    Okan Turp Bandırmaspor Kiralık
    Zanka Fortuna Düsseldorf Kiralık
    Oğuz Kağan Güçtekin Çaykur Rizespor Kiralık
    Abdülcebrail Akbulut BB Erzurumspor Kiralık
    Berke Özer Westerlo Kiralık
    Salih Uçan Alanyaspor Bedelsiz
    Martin Skrtel Başakşehir Bedelsiz
    İsmail Köybaşı Granada Bedelsiz
    Mehmet Topal Başakşehir Bedelsiz
    Roman Neustadter Dinamo Moskova Bedelsiz
    Roberto Soldado Granada Bedelsiz
    Diego Reyes Tigres Bedelsiz
    Yusuf Mert Tunç Varzim Bedelsiz
    Adil Rami Sochi Bedelsiz
    Şener Özbayraklı Galatasaray Bedelsiz
    Aatıf Chahechouhe Çaykur Rizespor Bedelsiz

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