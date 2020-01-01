Fenerbahçe'nin Ali Koç dönemindeki transfer hamleleri
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AA
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un göreve gelmesinin ardından tam iki yıl geçti.
3 Haziran 2018 tarihinde yapılan tarihi seçimde Ali Koç, 20 yıl boyunca başkanlık görevini yürüten Aziz Yıldırım'a karşı 16.092'ye karşı 4.644'lük bir oy üstünlüğü sağlayarak kulüp tarihinin 37. başkanı olmuştu.
Göreve geldikten sonra ciddi bir borç yüküyle karşı karşıya kalan Ali Koç'un bugüne kadar yaptığı transfer hamlelerini derliyoruz...
|GELENLER
|OYUNCU
|TAKIM
|BONSERVİS
|Luiz Gustavo
|Marsilya
|6.000.000 €
|Jailson
|Gremio
|4.000.000 €
|Vedat Muriqi
|Çaykur Rizespor
|3.500.000 €
|Miha Zajc
|Empoli
|3.500.000 €
|Tolgay Arslan
|Beşiktaş
|3.000.000 €
|Harun Tekin
|Bursaspor
|2.750.000 €
|Deniz Türüç
|Kayserispor
|2.500.000 €
|Michael Frey
|Zürich
|2.500.000 €
|Berke Özer
|Altınordu
|2.500.000 €
|Zanka
|Huddersfield
|2.000.000 €
|Altay Bayındır
|Ankaragücü
|1.500.000 €
|Barış Alıcı
|Altınordu
|1.500.000 €
|Ferdi Kadıoğlu
|NEC Nijmegen
|1.400.000 €
|Sadık Çiftpınar
|Yeni Malatyaspor
|750.000 €
|Allahyar Sayyadmanesh
|Esteghlal
|750.000 €
|Yasir Subaşı
|Ümraniyespor
|150.000 €
|Garry Rodrigues
|Al-Ittihad
|Kiralık
|Simon Falette
|Eintracht Frankfurt
|Kiralık
|Islam Slimani
|Leicester City
|Kiralık
|Andre Ayew
|Swansea City
|Kiralık
|Vicor Moses
|Chelsea
|Kiralık
|Yassine Benzia
|Lille
|Kiralık
|Max Kruse
|Werder Bremen
|Bedelsiz
|Emre Belözoğlu
|Başakşehir
|Bedelsiz
|Murat Sağlam
|Wolfsburg II
|Bedelsiz
|Adil Rami
|Marsilya
|Bedelsiz
|Mevlüt Erdinç
|Başakşehir
|Bedelsiz
|Tolga Ciğerci
|Galatasaray
|Bedelsiz
|Diego Reyes
|Porto
|Bedelsiz
|Serdar Aziz
|Galatasaray
|Bedelsiz
|GİDENLER
|OYUNCU
|TAKIM
|BONSERVİS
|Eljif Elmas
|Napoli
|16.000.000 €
|Josef De Souza
|Al-Ahli
|12.000.000 €
|Giuliano
|Al-Nasr
|10.500.000 €
|Fernandao
|Al-Wanda
|2.550.000 €
|Michael Frey
|Nürnberg
|Kiralık
|Allahyar Sayyadmanesh
|İstanbulspor
|Kiralık
|Barış Alıcı
|Westerlo
|Kiralık
|Okan Turp
|Bandırmaspor
|Kiralık
|Zanka
|Fortuna Düsseldorf
|Kiralık
|Oğuz Kağan Güçtekin
|Çaykur Rizespor
|Kiralık
|Abdülcebrail Akbulut
|BB Erzurumspor
|Kiralık
|Berke Özer
|Westerlo
|Kiralık
|Salih Uçan
|Alanyaspor
|Bedelsiz
|Martin Skrtel
|Başakşehir
|Bedelsiz
|İsmail Köybaşı
|Granada
|Bedelsiz
|Mehmet Topal
|Başakşehir
|Bedelsiz
|Roman Neustadter
|Dinamo Moskova
|Bedelsiz
|Roberto Soldado
|Granada
|Bedelsiz
|Diego Reyes
|Tigres
|Bedelsiz
|Yusuf Mert Tunç
|Varzim
|Bedelsiz
|Adil Rami
|Sochi
|Bedelsiz
|Şener Özbayraklı
|Galatasaray
|Bedelsiz
|Aatıf Chahechouhe
|Çaykur Rizespor
|Bedelsiz