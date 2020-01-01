Fenerbahçe'nin Ali Koç dönemindeki transfer hamleleri

Fenerbahçe'de Ali Koç döneminin başlamasının üzerinden bugün tam 2 yıl geçti...

Başkanı Ali Koç'un göreve gelmesinin ardından tam iki yıl geçti.

3 Haziran 2018 tarihinde yapılan tarihi seçimde Ali Koç, 20 yıl boyunca başkanlık görevini yürüten Aziz Yıldırım'a karşı 16.092'ye karşı 4.644'lük bir oy üstünlüğü sağlayarak kulüp tarihinin 37. başkanı olmuştu.

Göreve geldikten sonra ciddi bir borç yüküyle karşı karşıya kalan Ali Koç'un bugüne kadar yaptığı transfer hamlelerini derliyoruz...

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GELENLER OYUNCU TAKIM BONSERVİS Luiz Gustavo 6.000.000 € Jailson Gremio 4.000.000 € Vedat Muriqi Çaykur Rizespor 3.500.000 € Miha Zajc 3.500.000 € Tolgay Arslan Beşiktaş 3.000.000 € Harun Tekin 2.750.000 € Deniz Türüç 2.500.000 € Michael Frey Zürich 2.500.000 € Berke Özer 2.500.000 € Zanka 2.000.000 € Bayındır Ankaragücü 1.500.000 € Barış Alıcı Altınordu 1.500.000 € Ferdi Kadıoğlu NEC Nijmegen 1.400.000 € Sadık Çiftpınar 750.000 € Allahyar Sayyadmanesh Esteghlal 750.000 € Yasir Subaşı Ümraniyespor 150.000 € Garry Rodrigues Al-Ittihad Kiralık Simon Falette Kiralık Islam Slimani Kiralık Andre Ayew Swansea City Kiralık Vicor Moses Kiralık Yassine Benzia Kiralık Max Kruse Bedelsiz Emre Belözoğlu Bedelsiz Murat Sağlam II Bedelsiz Adil Rami Marsilya Bedelsiz Mevlüt Erdinç Başakşehir Bedelsiz Tolga Ciğerci Bedelsiz Diego Reyes Bedelsiz Serdar Aziz Galatasaray Bedelsiz