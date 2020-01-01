Fenerbahçe'nin 2000'li yıllarda oynadığı seyircisiz maçlar
Süper Lig'e 26. hafta sonrası salgın nedeniyle 87 günlük bir ara verilmişti. 12 Haziran Cuma itibariyle Süper Lig kaldığı yerden devam edecek. Ancak maçlar salgın nedeniyle seyircisiz oynanacak. Peki Fenerbahçe 2000'li yıllardan itibaren oynadığı seyircisiz maçlarda hangi sonuçları aldı?
- Fenerbahçe'nin seyircisiz maçlardaki iç saha karnesi
- Fenerbahçe'nin seyircisiz maçlardaki deplasman karnesi
- Fenerbahçe'nin seyircisiz oynadığı maçlardaki galibiyet yüzdesi kaç?
İşte Fenerbahçe'nin 2000'li yıllarda Süper Lig'de seyircisiz oynadığı maçların tamamı ve alınan skorlar:
|Tarih
|Maç
|18 Ekim 2002
|Fenerbahçe 1-1 Adanaspor
|13 Ağustos 2005
|Fenerbahçe 2-2 Diyarbakırspor
|30 Mart 2006
|Diyarbakırspor 0-4 Fenerbahçe
|7 Mayıs 2006
|Fenerbahçe 4-2 Elazığspor
|28 Kasım 2009
|Fenerbahçe 1-3 Kasımpaşa
|12 Aralık 2009
|Fenerbahçe 3-2 Ankaragücü
|15 Ağustos 2010
|Fenerbahçe 4-0 Antalyaspor
|29 Ağutos 2010
|Fenerbahçe 4-2 Manisaspor
|12 Eylül 2011
|Fenerbahçe 1-0 Orduspor
|20 Eylül 2011***
|Fenerbahçe 1-1 Manisaspor
|18 Şubat 2012***
|Fenerbahçe 4-2 Sivasspor
|24 Mart 2012***
|Fenerbahçe 1-0 Bursaspor
|25 Ağutos 2012***
|Fenerbahçe 3-0 Gaziantepspor
|16 Eylül 2012***
|Fenerbahçe 2-1 Mersin İdman Yurdu
|24 Eylül 2012***
|Fenerbahçe 0-0 Trabzonspor
|7 Ekim 2012***
|Fenerbahçe 3-0 Beşiktaş
|29 Ekim 2012***
|Fenerbahçe 1-3 Antalyaspor
|13 Aralık 2013***
|Fenerbahçe 4-0 Akhisarspor
|1 Mart 2014***
|Fenerbahçe 2-0 Gençlerbirliği
|24 Mart 2014***
|Gaziantepspor 0-3 Fenerbahçe
|27 Nisan 2014***
|Fenerbahçe 0-0 Rizespor
|20 Şubat 2016
|Bursaspor 0-0 Fenerbahçe
|12 Ağustos 2017
|Göztepe 2-2 Fenerbahçe
|14 Mart 2020
|Konyaspor 1-0 Fenerbahçe
*** işaretli maçlarda Fenerbahçe seyircisiz maç oynama cezası almış, maçları sadece kadınlar ve çocuklar izlemişti.
Fenerbahçe'nin seyircisiz maçlardaki iç saha karnesi
Fenerbahçe, 2000'li yıllarda iç sahada 18 seyircisiz maç oynadı. Bu maçların 10'unu kazanırken; 4 maç beraber bitti; 4 maçı da kaybetti.
Fenerbahçe'nin seyircisiz maçlardaki deplasman karnesi
Fenerbahçe 2000'li yıllarda deplasmanda 5 seyircisiz maça çıktı. Bu maçların 2'sini kazanırken 1'inde mağlup oldu; 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe'nin seyircisiz oynadığı maçlardaki galibiyet yüzdesi kaç?
2000'li yıllarda toplam 23 maça seyircisiz çıkan Fenerbahçe bu maçların yüzde 52,7'ini kazandı.