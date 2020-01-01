Fenerbahçe'nin 2000'li yıllarda oynadığı seyircisiz maçlar

Süper Lig, salgın sonrası kaldığı yerden seyircisiz maçlarla devam edecek. Peki Fenerbahçe, seyircisiz maçlarda ne kadar başarılı?

Süper Lig'e 26. hafta sonrası salgın nedeniyle 87 günlük bir ara verilmişti. 12 Haziran Cuma itibariyle Süper Lig kaldığı yerden devam edecek. Ancak maçlar salgın nedeniyle seyircisiz oynanacak. Peki 2000'li yıllardan itibaren oynadığı seyircisiz maçlarda hangi sonuçları aldı?

İşte Fenerbahçe'nin 2000'li yıllarda Süper Lig'de seyircisiz oynadığı maçların tamamı ve alınan skorlar:

Tarih Maç 18 Ekim 2002 Fenerbahçe 1-1 13 Ağustos 2005 Fenerbahçe 2-2 Diyarbakırspor 30 Mart 2006 Diyarbakırspor 0-4 Fenerbahçe 7 Mayıs 2006 Fenerbahçe 4-2 28 Kasım 2009 Fenerbahçe 1-3 12 Aralık 2009 Fenerbahçe 3-2 Ankaragücü 15 Ağustos 2010 Fenerbahçe 4-0 29 Ağutos 2010 Fenerbahçe 4-2 Manisaspor 12 Eylül 2011 Fenerbahçe 1-0 Orduspor 20 Eylül 2011*** Fenerbahçe 1-1 Manisaspor 18 Şubat 2012*** Fenerbahçe 4-2 24 Mart 2012*** Fenerbahçe 1-0 25 Ağutos 2012*** Fenerbahçe 3-0 Gaziantepspor 16 Eylül 2012*** Fenerbahçe 2-1 Mersin İdman Yurdu 24 Eylül 2012*** Fenerbahçe 0-0 7 Ekim 2012*** Fenerbahçe 3-0 Beşiktaş 29 Ekim 2012*** Fenerbahçe 1-3 Antalyaspor 13 Aralık 2013*** Fenerbahçe 4-0 Akhisarspor 1 Mart 2014*** Fenerbahçe 2-0 24 Mart 2014*** Gaziantepspor 0-3 Fenerbahçe 27 Nisan 2014*** Fenerbahçe 0-0 Rizespor 20 Şubat 2016 Bursaspor 0-0 Fenerbahçe 12 Ağustos 2017 2-2 Fenerbahçe 14 Mart 2020 1-0 Fenerbahçe

*** işaretli maçlarda Fenerbahçe seyircisiz maç oynama cezası almış, maçları sadece kadınlar ve çocuklar izlemişti.

Fenerbahçe, 2000'li yıllarda iç sahada 18 seyircisiz maç oynadı. Bu maçların 10'unu kazanırken; 4 maç beraber bitti; 4 maçı da kaybetti.

Fenerbahçe 2000'li yıllarda deplasmanda 5 seyircisiz maça çıktı. Bu maçların 2'sini kazanırken 1'inde mağlup oldu; 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

2000'li yıllarda toplam 23 maça seyircisiz çıkan Fenerbahçe bu maçların yüzde 52,7'ini kazandı.