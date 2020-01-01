Süper Lig

Fenerbahçe'nin 2000'li yıllarda oynadığı seyircisiz maçlar

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Luiz Gustavo Fenerbahce Genclerbirligi 12062019
AA
Süper Lig, salgın sonrası kaldığı yerden seyircisiz maçlarla devam edecek. Peki Fenerbahçe, seyircisiz maçlarda ne kadar başarılı?

Süper Lig'e 26. hafta sonrası salgın nedeniyle 87 günlük bir ara verilmişti. 12 Haziran Cuma itibariyle Süper Lig kaldığı yerden devam edecek. Ancak maçlar salgın nedeniyle seyircisiz oynanacak. Peki Fenerbahçe 2000'li yıllardan itibaren oynadığı seyircisiz maçlarda hangi sonuçları aldı?

İşte Fenerbahçe'nin 2000'li yıllarda Süper Lig'de seyircisiz oynadığı maçların tamamı ve alınan skorlar:

Tarih Maç
18 Ekim 2002 Fenerbahçe 1-1 Adanaspor
13 Ağustos 2005 Fenerbahçe 2-2 Diyarbakırspor
30 Mart 2006 Diyarbakırspor 0-4 Fenerbahçe
7 Mayıs 2006 Fenerbahçe 4-2 Elazığspor
28 Kasım 2009 Fenerbahçe 1-3 Kasımpaşa
12 Aralık 2009 Fenerbahçe 3-2 Ankaragücü
15 Ağustos 2010 Fenerbahçe 4-0 Antalyaspor
29 Ağutos 2010 Fenerbahçe 4-2 Manisaspor
12 Eylül 2011 Fenerbahçe 1-0 Orduspor
20 Eylül 2011*** Fenerbahçe 1-1 Manisaspor
18 Şubat 2012*** Fenerbahçe 4-2 Sivasspor
24 Mart 2012*** Fenerbahçe 1-0 Bursaspor
25 Ağutos 2012*** Fenerbahçe 3-0 Gaziantepspor
16 Eylül 2012*** Fenerbahçe 2-1 Mersin İdman Yurdu
24 Eylül 2012*** Fenerbahçe 0-0 Trabzonspor
7 Ekim 2012*** Fenerbahçe 3-0 Beşiktaş
29 Ekim 2012*** Fenerbahçe 1-3 Antalyaspor
13 Aralık 2013*** Fenerbahçe 4-0 Akhisarspor
1 Mart 2014*** Fenerbahçe 2-0 Gençlerbirliği
24 Mart 2014*** Gaziantepspor 0-3 Fenerbahçe
27 Nisan 2014*** Fenerbahçe 0-0 Rizespor
20 Şubat 2016 Bursaspor 0-0 Fenerbahçe
12 Ağustos 2017 Göztepe 2-2 Fenerbahçe
14 Mart 2020 Konyaspor 1-0 Fenerbahçe

*** işaretli maçlarda Fenerbahçe seyircisiz maç oynama cezası almış, maçları sadece kadınlar ve çocuklar izlemişti.

Fenerbahçe'nin seyircisiz maçlardaki iç saha karnesi

Fenerbahçe, 2000'li yıllarda iç sahada 18 seyircisiz maç oynadı. Bu maçların 10'unu kazanırken; 4 maç beraber bitti; 4 maçı da kaybetti.

Fenerbahçe'nin seyircisiz maçlardaki deplasman karnesi

Fenerbahçe 2000'li yıllarda deplasmanda 5 seyircisiz maça çıktı. Bu maçların 2'sini kazanırken 1'inde mağlup oldu; 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin seyircisiz oynadığı maçlardaki galibiyet yüzdesi kaç?

2000'li yıllarda toplam 23 maça seyircisiz çıkan Fenerbahçe bu maçların yüzde 52,7'ini kazandı.

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