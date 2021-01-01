Fenerbahçeli Mame Thiam’dan ilk goller Kasımpaşa’ya

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'dan transfer ettiği Mame Thiam, eski takımına karşı ilk 11'de başladı ve gollerini attı.

'nin sezon başında 'dan renklerine bağladığı Mame Thiam, eski takımına karşı ilk kez forma giydi ve mücadelenin ilk yarısında iki gol birden attı.

Senegalli oyuncu, geçen sezon sık sık santrforda görev yaptığı Kasımpaşa'ya karşı bu kez aynı pozisyonda Fenerbahçe formasıyla oynadı. Bunun meyvelerini toplayan golcü oyuncu, maçın 14. dakikasında gelişen pozisyonda topu filelere yolladı. Ardından ilk yarının uzatma anlarında bir kez daha sahne aldı, Pelkas'ın pasında kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

Bu sezon Süper Lig’de 11. maçına çıkan Thiam, Fenerbahçe forması altında ilk Süper Lig gollerine imza attı. 28 yaşındaki oyuncu geçen sezon Kasımpaşa formasıyla attığı 11 golle Fenerbahçe’ye transfer olmayı başarmıştı. Thiam bu 11 golün dördünü Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda kaydetmişti. Senegalli, yabancı olmadığı stadyumda iki gol daha kaydetti.

Daha fazla takım

Mame Thiam, Fenerbahçe'nin Kupası’nda oynadığı Sivas Belediyespor maçında iki gol birden kaydetmişti.