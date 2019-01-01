Fenerbahçe'den yeni hamle: Marcos Rojo
Fenerbahçe hem stoper hem de sol bek oynayabilecek oyuncu arayışlarına devam ediyor.
Hürriyet Gazetesinden Fatih Saboviç'in haberine göre; A.S Roma'nın yıldızı Aleksander Kalorov'la bir türlü anlaşmaya varamayan Fenerbahçe, Marcos Rojo'yla görüşmelere başladı.
Manchester United'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, hem sol bek hem de stoper olarak oynayabilen Rojo'yu gelecek sezonda takımda düşünmediğini açıklamıştı.
Arjantinli futbolcu daha önce de Everton'la görüşmüş ancak maddi olarak anlaşamamıştı.
Fenerbahçe, Sporting Lizbon'dan 2014 yılında 20 milyon euro'ya transfer eden Manchester United'a oyuncuyu kiralamak için teklif sundu.
Geçen sezon sadece 6 kez Manchester United forması giyen 29 yaşındaki tecrübeli oyuncunun sözleşme bitiş tarihi 2021.