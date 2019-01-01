Fenerbahçe'den yeni hamle: Marcos Rojo

Kolarov transferinde istediğini yakalayamayan Fenerbahçe, gözünü Manchester United'ta forma giyen Arjantinli oyuncu Marcos Rojo'ya dikti.

hem stoper hem de sol bek oynayabilecek oyuncu arayışlarına devam ediyor.

Hürriyet Gazetesinden Fatih Saboviç'in haberine göre; A.S 'nın yıldızı Aleksander Kalorov'la bir türlü anlaşmaya varamayan Fenerbahçe, Marcos Rojo'yla görüşmelere başladı.

'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, hem sol bek hem de stoper olarak oynayabilen Rojo'yu gelecek sezonda takımda düşünmediğini açıklamıştı.

Arjantinli futbolcu daha önce de 'la görüşmüş ancak maddi olarak anlaşamamıştı.

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Fenerbahçe, 'dan 2014 yılında 20 milyon euro'ya transfer eden Manchester United'a oyuncuyu kiralamak için teklif sundu.

Geçen sezon sadece 6 kez Manchester United forması giyen 29 yaşındaki tecrübeli oyuncunun sözleşme bitiş tarihi 2021.