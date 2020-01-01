Fenerbahçe'den Yalçın Koşukavak açıklaması

Sarı-lacivertli kulüp, Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak hakkında çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yaptı.

Teknik direktör arayışında olan Kulübü, yaptığı açıkalamayla Teknik Direktörü Yalçın Koşuvak ile temasa geçildiğini doğruladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada 47 yaşındaki teknik adamla Altay Kulübü'nün izni doğrultusunda gelecek dönemlerdeki futbol yapılanması hakkında görüşmelerin yapıldığını ve bu görüşmelerin sezon sonunda tekrar değerlendirileceği duyuruldu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

Daha fazla takım

"Son birkaç gündür futbol gündeminde yer alan Altay Kulübü teknik direktörü Sayın Yalçın Koşukavak ile anlaştığımıza dair çıkan haberlere ilişkin açıklama yapma gerekliliği doğmuştur.

Altay Kulübü'nün bilgisi dahilinde Sayın Yalçın Koşukavak ile gelecek dönemler için futbol yapılanmamız kapsamında birlikte çalışabilme ihtimalimiz üzerine bazı temaslarımız olmuştur.

Bu temaslarımız, futbol şubemizin yapılandırılması kapsamında, oluşturmak istediğimiz kültürün geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanması, bu doğrultuda bir ortak aklın belirlenmesi, altyapı ile A takım arasındaki ilişkinin daha genişletilmesi, genç futbolcularımızın gelişimi gibi konularda belli bir sistematik çerçeve oluşturulması amacıyla yapılan görüşmelerdir.

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Ancak bugün itibariyle gelinen noktada Sayın Yalçın Koşukavak ile yaptığımız görüşmeler sezon sonu yeniden değerlendirilmek üzere sonlandırılmıştır."

Altay Kulübü'nden açıklama

Öte yandan Altay Kulübü'nün konuyla ilgili yaptığı açıklama ise şöyle:

"Teknik direktörümüz Yalçın Koşukavak da yetiştiği ve formasını terlettiği Büyük Altay'ı şampiyonluk yarışında son 6 haftada yalnız bırakmak istemeyerek kulübünde kalmak istemiş ve tek hedefinin Altay'ı hak ettiği Süper Lig'e çıkartmak olduğunu belirtmiştir. Ülke futbolunun alışılagelmiş transfer süreçlerinin aksine başından beri kulübümüzle istişare içerisinde olan Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimine gösterdiği hassasiyetten ötürü teşekkür ederiz."