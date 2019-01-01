Fenerbahçe'den Visca'ya ocak mesajı!

Fenerbahçe ara transfer döneminde Başakşehir'li futbolcu Edin Visca için temaslara başlayacak.

yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Edin Visca'ya haber gönderdi.

Sarı lacivertliler, yaz transfer döneminin bitmesine iki gün kala ile temasa geçerek Edin Visca'yı almak istedi ancak olumsuz yanıt aldı. Oyuncuyla prensipte anlaşan Fenerbahçe, Başakşehir'in olumsuz yanıtı sonrası bu transferi ocak ayında bitirme kararı aldı.

Fanatik'te yer alan habere göre Fenerbahçe ara transfer döneminde Boşnak oyuncuyu kadrosuna katmak için Başakşehir ile erken temasa geçecek. Sarı lacivertliler, paranın yanı sıra oyuncu takası için de öneride bulunacak.

29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Başakşehir forması ile çıktığı 16 resmi müsabakada 5 gol attı, 4 asist yaptı. Boşnak futbolcu son olarak UEFA 'nde Wolfsberger karşısında takımının ilk golünü kaydetti.