Fenerbahçe'den transferlerde mali başarı

Üst üste açıkladığı transferlerle taraftarlarını sevindiren Fenerbahçe mali açıdan da önemli bir başarıya imza attı.

Hürriyet'ten Fatih Saboviç'in haberine göre toplam piyasa değerleri 23 milyon 875 bin euro olan Kruse, Muriqi, Allahyar Sayyadmanesh, Emre Belözoğlu, Murat, ve Rodrigues’in bonservisleri için kulübün kasasından 5 milyon 910 bin euro çıkacak.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarının önemli bir bölümünü 3-13 Temmuz tarihleri arası Topuk Yaylası’nda gerçekleştirilen kamp çalışmalarına yetiştirmeyi başaran yönetimi, izlediği politikayla taraftarlardan olumlu not aldı.

Teknik direktör Ersun Yanal ve ekibinin raporları çerçevesinde başkan Ali Koç önderliğinde çalışmalarını sürdüren başkan vekili Semih Özsoy, sportif direktör Damien Comolli ve yönetici Selahattin Baki ekonomik açıdan başarılı hamlelere imza attı.

Kruse, Emre ve Murat için bonservis parası ödenmedi

Sarı Lacivertliler, bugüne dek Max Kruse, Vedat Muriqi, Allahyar Sayyadmanesh, Emre Belözoğlu, Murat Sağlam, Garry Rodrigues, Altay Bayındır ve satın alma opsiyonunu kullandığı Yasir Subaşı’yı renklerine bağladı.

Transfermarkt verilerine göre toplam piyasa değerleri 23 milyon 875 bin euro’ya ulaşan bu oyuncuların bonservisleri için kulübün kasasından yalnızca 5 milyon 910 bin euro çıkacak olması, izlenen politikada ne denli başarıya ulaşıldığını gösterdi.

ile sözleşmesi sona eren Kruse, ’le mukavelesi biten Emre ve II’den Murat, bonservis bedeli ödenmeksizin alındı.

Kaleci Altay, Murat ve Allahyar ‘geleceğe yatırım’

Fenerbahçe, transfer ettiği futbolcular içinde en yüksek bonservis bedelini, 3.5 milyon euro ile Kosovalı forvet Vedat Muriqi için Çaykur Rizespor’a ödedi.

Haberin devamı aşağıda

Ayrıca başarılı golcü için Karadeniz ekibine bonservisli ve kiralık sözleşmeli genç oyuncular gönderildi. Ankaragücü kalecisi Altay Bayındır’ın bonservisini 1.5 milyon euro’ya alan Fenerbahçe, İran’ın Esteghlal takımının 18 yaşındaki yıldız adayı Allahyar’ı da 750 bin euro’ya satın aldı.

Sarı lacivertliler, kaleci Altay, sağ bek Murat ve Allahyar’ı tıpkı Eljif Elmas gibi parlatıp uzun vadede yüksek rakamlara satmayı planlıyor.