Fenerbahçe'den topa sahip olmama rekoru
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AA
Fenerbahçe, Süper Lig'in. 17. haftasında Kadıköy'de Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederken ilginç bir rekorlara imza attı.
Maçın ilk yarısını Sinan Gümüş'ün golüyle 1-0 önde tamamlayan sarı lacivertliler, Opta'nın bu alanda detaylı analize başladığı 2014/15'ten bu yana Süper Lig'de en az isabetli pas yaptığı ilk yarıyı oynadı.
Topa sahip olmama rekoru!
İkinci yarıda da benzer bir oyun sergileyen Fenerbahçe, topa en az sahip olduğu (%28.6) ve en az isabetli pas yaptığı (164) Süper Lig maçını oynadı ve karşılaşmayı kazanmayı bildi.
Maçtan sonra bu durum hakkında BeINSports'a açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, "Seyredenler diyecek ki 'rakibe %70 topu verdiler'. Evet düşüncemiz ilk yarı topu rakibe vermekti." dedi.
Taktik Tahtası