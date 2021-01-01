Fenerbahçe'den topa sahip olmama rekoru

Sarı lacivertliler, Alanyaspor karşısında Opta Süper Lig verilerini tutmaya başladığından beri topa en az sahip olduğu maçı oynadı.

, Süper Lig'in. 17. haftasında Kadıköy'de 'u 2-1 mağlup ederken ilginç bir rekorlara imza attı.

Maçın ilk yarısını Sinan Gümüş'ün golüyle 1-0 önde tamamlayan sarı lacivertliler, Opta'nın bu alanda detaylı analize başladığı 2014/15'ten bu yana Süper Lig'de en az isabetli pas yaptığı ilk yarıyı oynadı.

Topa sahip olmama rekoru!

İkinci yarıda da benzer bir oyun sergileyen Fenerbahçe, topa en az sahip olduğu (%28.6) ve en az isabetli pas yaptığı (164) Süper Lig maçını oynadı ve karşılaşmayı kazanmayı bildi.

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Maçtan sonra bu durum hakkında BeINSports'a açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, "Seyredenler diyecek ki 'rakibe %70 topu verdiler'. Evet düşüncemiz ilk yarı topu rakibe vermekti." dedi.

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