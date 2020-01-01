Fenerbahçe'den Todibo ve Wague atağı

Fenerbahçe’nin Barcelona’dan Fransız stoper Jean-Clair Todibo ile Senegalli kanat oyuncusu Moussa Wague’yi istediği iddia edildi.

Yeni sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvayan gözünü iki genç yıldıza dikti.

El Mundo Deportivo’nun haberine göre başkan Ali Koç, ’dan savunma oyuncusu Jean-Clair Todibo ile kanat oyuncusu Moussa Wague için bizzat girişimlerde bulunuyor.

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Ali Koç’un, Barcelona yönetimi ile iyi ilişkilerini kullanarak transferleri bitirmeyi amaçladığı ifade ediliyor.

Daha fazla takım

Barcelona sezon başında Todibo’yu ekibi ’ye, Wague’yi ise ekibi Nice’e kiralamıştı. İki kulüp de bu futbolcuların satın alma opsiyonlarını kullanmadı.

Todibo geçtiğimiz sezon 13 maçta forma giyerken, Wague ise 11 karşılaşmada görev yaptı.