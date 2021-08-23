Fenerbahçe'den TFF'ye tazminat davası

Sarı lacivertli kulüp, futbol federasyonuna 250 milyon liralık tazminat davası açtığını açıkladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu'na 3 Temmuz sürecinde yaşadıkları zararın tazmini için dava açtığını ilan etti.

Kamu Aydınlatma Platformu'na da yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi. "Kulübümüzün; 3 Temmuz Kumpası sebebiyle uğramış olduğu her tür zararın tazmini için; o dönem verdiği kararlarla bu zararın oluşmasına sebebiyet veren Türkiye Futbol Federasyonu'na karşı bu sürecin ilk adımı olarak fazlaya dair haklarımız saklı tutularak yaklaşık 250 Milyon Türk Lirası karşılığı tutarında tazminat davasını açtığımızı tüm kamuoyuna bildiririz."

Kamuoyuna Duyuru: Türkiye Futbol Federasyonu’na Tazminat Davası Açılmıştır.



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— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 23, 2021

Yargılamalarda beraat kararları çıkmasına rağmen 3 Temmuz sürecinde maddi ve manevi zararlarının hiçbir şekilde tazmin edilemediğini ifade eden sarı lacivertliler, bildirinin sonunda kendilerini süreçte destekleyen taraftarlarına da teşekkür etti.