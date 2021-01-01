Fenerbahçe'den Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz: Kararımdan memnunum

Stuttgart'a transfer olan genç oyuncu Ömer Faruk Beyaz, kararının gerekçelerini ve gelecek planlarını anlattı.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve Almanya'nın Stuttgart takımıyla 4 yıllık sözleşme imzalayan Ömer Faruk Beyaz, kariyeri hedefleri hakkında açıklamada bulundu.

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlanan Ümit Milli Futbol Takımı ile kampta olan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu, AA'ya verdiği röportajda kararından memnun olduğunu söyledi.

Ömer Faruk Beyaz ne dedi?

"Fenerbahçe benim evim. Orada büyüdüm, her şeyi Fenerbahçe'de öğrendim. Fenerbahçe, benim için çok büyük öneme sahip. Ancak kariyerime yurt dışında devam etmek istedim. Şu an için her şey benim adıma iyi gidiyor. İnşallah böyle devam eder."

"Stuttgart, Avrupa'nın en genç takımlarından bir tanesi. Oynayan futbolcular yaş olarak benimle yakın. Şansımın daha fazla olduğunu düşündüm. Onun için bu tercihi yaptım. Şu an için kararımdan memnunum ama her şeyi önümüzdeki sezon gösterecek."

"Stuttgart, kariyerim için önemli bir basamak olacak. Kendimi gösterebileceğimi düşündüğüm bir yer. Sonrasında tabii ki başka ülkelere gitmek hedefimde var ama önceliğim kendimi Stuttgart'ta göstermek, takımım için başarılı olmak. Sonrasında hedeflerimi gerçekleştireceğim."

"Ozan Kabak bana, 'Bir ihtiyacın olursa bana söyleyebilirsin.' dedi. Takımda Türk futbolcu Atakan Karazor var. Onunla konuşma fırsatım oldu. O da bana her şeyin güzel geçeceğini söyleyerek moral verdi."

"Hayatım Fenerbahçe'de geçti. Futbol okulunda başladım. Başka hiçbir takımda oynamadım. Şimdi benim için bambaşka bir serüven başlıyor. Bundan dolayı heyecan var. Bundesliga zor bir lig ama hedefim düzenli oynamak. Alabildiğim her dakika süre benim için önemli. Heyecanımı sahada oynayarak gidermek istiyorum."

"Transfer konuları gündeme geldikten sonra dil konusunda çalışmaya başladım. İngilizce konusunda bir yere kadar gelmiştim ama Almanca öğrenmemi istediler. Son 1,5 aydır Almanca çalışıyorum. Temel şeyleri öğrendim. Donanım olarak Almanya'ya en hazır şekilde gitmeye çalışıyorum."

"A Milli Takımımız inşallah böyle devam eder ve hedeflerimize ulaşırız. Ben de A Milli Takım için kendimi Ümit Milli Takım'da ve kulüp takımımda göstermek istiyorum. Ülkem adına elimden geleni yapmak istiyorum. İnşallah bunlar bir gün gerçekleşecek."

Ömer Faruk Beyaz kimdir?

Fenerbahçe altyapısından yetişen Ömer Faruk Beyaz, son dönemde sarı-lacivertli ekibin oyuncu havuzuna girmişti.

Fakat 17 yaşındaki oyuncu fazla süre alamadı. Geçen sezon pandemi dönüşü Tahir Karapınar döneminde forma bulan Ömer Faruk, kariyerinin ilk Süper Lig maçını Gençlerbirliği'ne karşı oynadı ve Tolgay Arslan'ın yerine oyuna girdi.

Ömer Faruk, Sivasspor ve Ç.Rizespor maçlarında ise ilk 11'de şans buldu. Bu sezon Süper Lig'de sadece sekiz dakika sahada kalan genç oyuncu, sezon sonunda Bundesliga'nın yolunu tuttu.