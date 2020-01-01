Fenerbahçe

Fenerbahçe'den Simon Falette harekatı

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Gettyimages
Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt'un tecrübeli stoperi Simon Falette için harekete geçti.

Ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe rotasını Almanya'ya çevirdi.

Haber Global'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı lacivertliler, Eintracht Frankfurt'un 27 yaşındaki stoperi Simon Falette'yi kadrosuna katmak istiyor.

Bundesliga ekibiyle masaya oturan sarı-lacivertli yönetim, Falette için resmi teklifini iletti.

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Bu transfer döneminde etkin bir rol üstlenen Başkan Ali Koç, bu transferle bizzat ilgileniyor.

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