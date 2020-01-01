Fenerbahçe'den Simon Falette harekatı
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Ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe rotasını Almanya'ya çevirdi.
Haber Global'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı lacivertliler, Eintracht Frankfurt'un 27 yaşındaki stoperi Simon Falette'yi kadrosuna katmak istiyor.
Bundesliga ekibiyle masaya oturan sarı-lacivertli yönetim, Falette için resmi teklifini iletti.
Bu transfer döneminde etkin bir rol üstlenen Başkan Ali Koç, bu transferle bizzat ilgileniyor.