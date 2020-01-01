Fenerbahçe'den Simon Falette harekatı

Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt'un tecrübeli stoperi Simon Falette için harekete geçti.

Ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren rotasını 'ya çevirdi.

Haber Global'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı lacivertliler, 'un 27 yaşındaki stoperi Simon Falette'yi kadrosuna katmak istiyor.

ekibiyle masaya oturan sarı-lacivertli yönetim, Falette için resmi teklifini iletti.

Bu transfer döneminde etkin bir rol üstlenen Başkan Ali Koç, bu transferle bizzat ilgileniyor.