Fenerbahçe'den Simon Falette açıklaması

Sarı Lacivertliler, Simon Falette ve kulübüyle yapılan anlaşma gereğince oyuncunun sezon sonuna kadar takımda yer alacağını duyurdu.

Bugün basında Simon Falette'in kiralık sözleşmesinin 30 Haziran itibarıyla sona erdiği ve kulübü 'un da oyuncuyu geri çağırdığı haberleri yer almıştı.

konuyla ilgili bir açıklama yaparak böyle bir durumun söz konusu olmadığını duyurdu.

Sarı Lacivertliler'den yapılan açıklamada "Kiralık oyuncumuz Simon Falette ve kulübüyle yapılmış olan anlaşma gereğince oyuncumuzun sezon sonuna kadar takımımızda devam etmesi konusunda bir problem bulunmamaktadır" ifadelerini kullanıldı.

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28 yaşındaki Gineli stoper bu sezon sarı lacivertli formayı 7 kez giydi.