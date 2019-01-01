Fenerbahçe'den savunmaya Juan Jesus takviyesi

Savunmanın merkezine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, İtalya'nın Roma takımında forma giyen Juan Jesus'u gündemine aldı.

İlk yarının son maçında Çaykur Rizespor'a konuk olacak 'de devre arasında eksik bölgelere yapılacak takviyeler için çalışmalar başladı.

Sabah Spor'dan Volkan Demir'in haberine göre ligin ilk yarısında savunma hattında yaşanan sorunlar üzerine Ersun Yanal ve ekibi bu bölgeye de takviye yapılmasını isterken sportif direktör Comolli, kariyerini İtalya'da sürdüren Juan Jesus için kulübü 'nın kapısını çaldı.

Fenerbahçe'nin oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve Roma'nın da bu teklife sıcak baktığı öğrenilirken 28 yaşında Brezilyalı yıldızın takımdan ayrılma konusunda kesin kararını vermediği belirtildi. Öte yandan sarı lacivertli ekibin Jesus için satın alma opsiyonuna sözleşmede yer vermek istediği ve kalıcı bir anlaşma isteyen Jesus'un böyle bir teklife daha sıcak yaklaşabileceği ifade edildi.

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Kariyerinde daha önce Internacional ve gibi takımların da formasını giyen Juan Jesus, 2016 yazında transfer olduğu Roma'da bu sezon yalnızca dört maçta şans bulabildi.