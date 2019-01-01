Fenerbahçe'den Mahmut Tekdemir ve Bernard Mensah girişimi

Mahmut Tekdemir için yeni teklif hazırlayan Fenerbahçe, Başakşehir’i ikna edemezse rotayı Kayserispor’dan Mensah’a çevirecek.

Gazişehir’i 5-0 yenerek Süper Lig’e iyi bir başlangıç yapan ’de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor.

Sabah 'tan Volkan Demir'in haberine göre Sarı Lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda 'den Mahmut Tekdemir ve Kayserisporlu Bernard Mensah için hamle yapacak.

Önceliği Mahmut Tekdemir’e veren Fenerbahçe, bu futbolcu için daha önce yaptığı teklifini 3 milyon euro’ya çıkaracak.

Stoper olarak da görev yapabildiği için ilk tercihi Mahmut Tekdemir olan Kanarya, bu girişimden sonuç alamazsa Bernard Mensah için ’un kapısını çalacak.

Fenerbahçe, Mensah için Kayserispor’e bonservisi iki taksitte ödemeyi önerecek. Buna göre 3 milyon euro'luk kısım bu transfer döneminde, kalan kısım ise gelecek yaz transfer sezonunda ödenecek.

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31 yaşındaki Mahmut Tekdemir geçtiğimiz sezon Başakşehir formasıyla 36 resmi maça çıkmıştı.

Kayserispor’un geçen sezon kiralık olarak oynatıp yaz başında daa ’den bonservisini aldığı Mensah ise 28 maçta forma giymiş 4 gol atıp 1 de asist yapmıştı.