Fenerbahçe'den 'Maaş ödenmiyor' iddialarına yalanlama

Fenerbahçe, resmi sitesi üzerinden 'Futbolcuların maaşları ödenmiyor' iddialarını yalanladı.

Spor Kulübü, Sabah gazetesinde yer alan 'Futbolcuların maaşları 4 aydır ödenmiyor' haberi üzerine yalanlama yayınladı.

İşte o açıklama:

"Bugün, Sabah Gazetesi’nde, aynı medya grubunun internet sitelerinde ve sonrasında da diğer mecralarda yer alan “4 aydır maaş yok” başlıklı, futbolcularımıza maaş ödenmediğini iddia eden haber kesinlikle gerçekleri yansıtmamaktadır.



Kulübümüzün kararı gereği bugüne kadar futbolcu, teknik ve idari kadro ödemelerinde vadeli, çek, senet gibi yöntemlere başvurulmamış olup ödemeler nakden yapılmaktadır.



Bununla birlikte kulüp çalışanlarımızın maaş ödemelerinin de günü gününe ve eksiksiz olarak yapılmakta olduğunun da bilinmesini isteriz.



Hem sporcu hem de çalışan ödemeleriyle ilgili süreçlerimizin, pek çok kulübe oranla daha düzenli olduğunu savunmaktayız.



Tüm detaylarıyla tamamen spekülasyon odaklı olan, gerçeklerle ilgisi olmayan bu haberlerin ciddiye ve dikkate alınmamasını, kamuoyundan rica ederiz.



FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"