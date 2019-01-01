Fenerbahçe'den Luiz Gustavo'ya 5.5 milyon euro
Orta saha için transfer arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, iddialara göre uzun süredir transfer gündeminde yer alan Luiz Gustavo ile anlaşma sağladı.
Fransa gazetesi La Provence'te yer alan habere göre sarı lacivertliler, Brezilyalı orta saha oyuncusunun transferi için kulübü Marsilya ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe'nin Gustavo için 5.5 milyon euro ödeyeceği belirtildi.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin daha önceden Fransa'ya giderek Luiz Gustavo transferini bitirmek için girişimlerde bulunduğu ancak yapılan tekliflerin reddedildiği gündeme gelmişti. Marsilya'nın daha fazla bonservis talep etmesi üzerine nihayet 5.5 milyon euro'da uzlaşma sağlandığı ifade edildi.
Gustavo'nun yüksek bir maaş aldığı, oyuncunun ayrılması ile Marsilya'nın büyük bir maaş yükünden kurtulacağının altı çizildi.
Ayrıca Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından ve yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen, 24 Ağustos'ta NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında "Duyduklarımıza göre Luiz Gustavo Fenerbahçe'ye gelecek. Ali Koç'un öncelik verdiği oyuncu, bu transferi çok istiyor" ifadelerini kullanarak taraftarlara müjde vermişti.
Marsilya forması ile 97 resmi karşılaşmada görev alan tecrübeli futbolcu, 10 gol atıp 2 de asist yaptı.