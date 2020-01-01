Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması

Sarı lacivertli ekip 11 Mayıs Pazartesi günü futbol takımına ve teknik ekibe bir Covid-19 testi daha yapılacağını duyurdu.

, 11 Mayıs Pazartesi günü futbol takımına ve teknik ekibe koronavirüs testi yapılacağını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan duyuruda koronavirüs testi pozitif çıkan bir Samandıra çalışanının ev izolasyonunda tedavi edildiği, hastalık şüphesi bulunan çalışanın ise testinin negatif çıktığı ifade edildi.

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Bu doğrultuda 11 Mayıs'taki antrenmanını iptal eden kulüp, oyunculara ve teknik ekibe bir test daha yapacak.

Daha fazla takım

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 5 Mayıs Salı günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 tanı testi yapıldığı;

Samandıra çalışanlarımızdan birinin sonucunun pozitif tespit edildiği, bir diğer çalışanımızın da şüpheli durumda olduğu paylaşılmıştı.



İlk testte pozitif çıkan çalışanımızın ev izolasyonunda tedavisine devam edilmektedir. İlk testlerde şüpheli görülen çalışanımızın ise bugün yapılan yeni test sonucunun negatif olduğu saptanmıştır.



Bu gelişmeler doğrultusunda, takımımızın 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü yapacağı antrenman iptal edilmiş; futbol takımımız ve teknik ekibimizin tamamı Pazartesi günü bir kez daha Covid-19 PCR testine tabi tutulacaklardır.



Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır."