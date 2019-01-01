Fenerbahçe'den kombinelere zam

Fenerbahçe, resmi internet sitesi üzerinden 2019-20 sezonu kombineleri ile ilgili bir duyuru yayınladı.

Yönetimi, 2019-20 sezonu öncesinde yapılacak kombine satışları ile ilgili taraftarlara duyuru yaptı.

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Resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada gelecek sezonun kombine kartlarına %15 zam geldiği belirtildi.

İşte açıklamanın tamamı:

"2019-2020 futbol sezonu kombine kart satışları açıklamamız sonrasında kamuoyunda yer alan bazı konulara açıklık getirmek gereğini duyuyoruz.



Sezonluk kombine kart satışlarında geçerli olacak yeni kombine fiyatlarına bir önceki yıla oranla %15 oranında zam yapılmıştır. Öncelikle belirtmek isteriz ki zam oranlarının belirlenmesi konusunda yönetim kurulumuz gerekli tüm çalışmaları titizlikle yaparken tüm belirleyici unsurları en ince ayrıntısına kadar düşünmüştür. Bu doğrultuda yeni kombine fiyatlarının açıklanmasında kulübümüzün içerisinde bulunduğu mali darboğaz, enflasyon oranları, dövizdeki yüksek kur artışları etkileyici unsur olmuştur.



Belirlenen zam oranının değerlendirilmesinde özellikle ülkemizdeki enflasyon oranı ve kulübümüz ödemelerinin döviz üzerinden olduğu gerçeğinin de göz önüne alınması gerektiğini ifade etmek isteriz.



Fenerbahçemize her konuda koşulsuz desteğini esirgemeyen değerli taraftarlarımızın, yapılan fiyat değişikliğini yukarıda belirttiğimiz şartlar çerçevesinde değerlendirmesini ve anlayışla karşılamasını rica ederiz.



Taraftarlarımız nezdinde açıklığı kavuşması gereken bir diğer husus ise, kombine devir hakkı sınırlaması kuralına ilişkindir. Kulübümüze sezon boyunca karaborsa bilet satışı ile ilgili binlerce şikayet ulaşmış olup, bu konuyla yeni sezonda daha aktif mücadele edilmesi yönünde görüşler bildirilmiştir. Uygulamaya konulan kombine devri kısıtlaması kuralı diğer kulüplerde yürürlükte olan şekliyle karaborsa ile mücadele etme kapsamında alınmıştır.



Ancak tarafımıza ulaşan yoğun talep ve ricalar üzerine bu kuraldan 2019-2020 sezonu için vazgeçilmiştir.



Taraftarlarımızın bilgisine sunarız.



Fenerbahçe Spor Kulübü"