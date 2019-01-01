Fenerbahçe'den 'klima' açıklaması

Fenerbahçe'nin Başakşehir maçı öncesi konakladığı otelde klimanın bozulduğu iddialarına sarı-lacivertli takımdan resmi açıklama geldi.

Fenerbahçe resmi internet sitesi, kulübün Başakşehir maçı öncesinde konakladığı otelde sorun yaşadığına dair bir açıklama yayınladı.

Sabah gazetesinin iddiasına göre; Fenerbahçe'nin maçtan önceki gün kamp yaptığı otelde klimaların arızalandığı ve sarı-lacivertlilerin sıcaklığın 29 dereceye kadar çıkması nedeniyle gece uyumakta zorlandığı belirtilmişti. Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamanın tam metni şöyle;

''Bugün bazı basın organlarında yer alan; takımımızın Başakşehir karşılaşması öncesi kamp yaptığı otelde odalarda klima problemi yaşadığına ve güvenlik zaafiyeti olduğuna dair haberler tümüyle gerçek dışıdır.



Takımımız, teknik ekibimizin belirlediği standartlarda Holiday Inn İstanbul Airport’da konaklamış olup, problemsiz bir şekilde bulunduğu otelden ayrılarak Başakşehir karşılaşmasına çıkmıştır.



Dolayısıyla haberde bahsedildiği üzere odalarda problem yaşandığına ve güvenlik zaafiyeti olduğuna dair iddialar doğru değildir ve tamamen hayal ürünüdür.



Futbol A takımımızın kamp yaptığı Holiday Inn İstanbul Airport oteli teknik heyetimizi ve futbolcularımızı en iyi şekilde ağırlamışlardır.



Bu vesileyle misafirperverlik göstererek bizleri en sıcak şekilde karşılayıp yolcu eden Holiday Inn Istanbul Airport’a ve personeline en içten dileklerimizle teşekkürlerimizi sunarız.



FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ''