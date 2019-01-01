Fenerbahçe'den Galatasaray'a sert cevap

Fenerbahçe, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Galatasaray yöneticilerine yanıt verdi.

Kulübü, Kulübünün başkanı Mustafa Cengiz ile ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'a yönelik açıklama yayımladı. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde, "Tek dertleri Fenerbahçe olanlara zaruri açıklama." başlığıyla yer alan açıklamada, son dönemde Mustafa Cengiz tarafından Fenerbahçe üzerinden gündem ve algı oluşturulmaya çalışıldığı ileri sürüldü. Mustafa Cengiz'in 'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan iki maçın ardından ortalığı ayağa kaldırmaya çalıştığı savunuldu.

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Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz'in basında yer alan beyanlarının gündeme getirildiği açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübüne destek olmanın en benzersiz örneğini her daim gösteren taraftarlarımız, kulübümüzün geleceğimiz için başlattığı Fener Ol kampanyamız için henüz çok kısa sürede çok önemli bir yol kat etmiştir. Şu an kampanyamızın ilk ayındayken ve kampanyamız doğrultusunda henüz birçok projeyi hayata geçirmemişken rakip camianın zamanında tüm çabaları ile toplamış olduğu bağış miktarının kat ve kat üzerine ulaşmış durumdayız. Bu somut nedenden ötürü; geçmişte pek çok kez denemelerde bulundukları ancak ne yazık ki camialarından gelen çok kısıtlı destek dolayısıyla 'karşılıksız kalan' yardım kampanyalarından yola çıkarak verdikleri kampanya başlatmama kararı kendileri açısından oldukça isabetli bir karardır. Kendilerine tavsiyemiz bu konuda camialarını kesinlikle Fenerbahçe ile kıyaslamamalarıdır. Fenerbahçe Spor Kulübü camiasının desteği ve gücü, tarihteki örnekleriyle çok net görülmektedir."

"Türk futbolu yeniden ele alınıp acilen ve ivedilikle temizlenmeli"

Fenerbahçe Kulübünün açıklamasında, Mustafa Cengiz ile Abdurrahim Albayrak'ın Video Yardımcı Hakem (VAR) ile ilgili beyanları eleştirildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ligin 30. haftasında 0-0 sona eren Atiker maçından sonra Fenerbahçe derbisindeki bir pozisyonu gündeme getirdiğinin ileri sürüldüğü açıklama, şöyle devam etti:

"14 Nisan 2019'da stadımızda kendileriyle oynadığımız maçın ardından günler geçmesine rağmen açıklamalarına devam eden Sayın Mustafa Cengiz'in, VAR kayıtları ile ilgili söylemlerine, basketbol takımlarımızın başarıları karşısında sığındıkları bütçe karşılaştırmalarına ve teknik direktörlerinin Konyaspor ile berabere kaldıkları maçın ardından hakeme sorduğu iddia edilen 'Dirar'a neden sarı kart vermediniz?' sorusuna yanıt vermeye tenezzül etmek istemiyorduk. Ancak Fenerbahçe Spor Kulübü mecbur kalmadıkça hiçbir şekilde rakiplerine dair açıklama yapmazken rakip camia tarafından ısrarla ortaya konulmaya devam edilen bu adımlar, ana amaç ve hedefin sürekli Fenerbahçe üzerinden algı yaratma gayretinde olduklarını açıkça göstermektedir."

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Abdurrahim Albayrak'ın derbi sonrasında VAR kararlarıyla ilgili açıklamalarına değinilerek, şunlar kaydedildi:

"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak suskunluğumuzu koruduğumuz bir konuda da artık görüşümüzü dile getirmek isteriz. Rakibimizin ikinci başkanı Sayın Abdurrahim Albayrak tarafından yapılan kural, etik dışı VAR açıklamalarından sonra bir kez daha emin olduğumuz şey; Türk futbolunun tüm detaylarıyla yeniden ele alınıp acilen ve ivedilikle temizlenmesi gerektiğidir. Şunu özellikle hatırlatmak istiyoruz; inandırıcı olmak için sadece kendi aleyhinize yapıldığını düşündüğünüz hatalarda ortalığı yangın yerine çevirmektense geçmişte de olduğu gibi bu sezon da lehinize yapılan pek çok kritik hakem hatalarına da değinebilmeli, gündeme getirebilmelisiniz. Bu doğrultuda olumsuz bir maç skoru sonrası aleyhinize yapılan ya da yapıldığını düşündüğünüz her konuda kurumlara baskı kurarak, hakemleri zan altında bırakarak, algı yönetimi yaparak, medyadaki kalemşörlerinizi harekete geçirerek mağduriyet yaratma çabalarınıza benzer davranışları sergileyen başka bir kulüp daha var mı? Sahip olduğunuz saldırgan tavır ve agresif üslubun, söz konusu menfaatleriniz olduğunda fair play, kural, etik gözetmeksizin attığınız adımlar ve ortaya koyduğunuz söylemlerin, bu tarz davranışların birbirleriyle mücadele eden başka hiçbir kulüpte bulunmadığını, Türk spor camiasının tüm bireylerinin gördüğüne inanıyoruz."

"Sayın Cengiz'e önerimiz tenhada farklı kalabalıkta farklı davranmamasıdır"

Açıklamada, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in tenhada farklı, kalabalıkta farklı davrandığı iddia edildi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 4. maçında Cengiz'in Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy'un elini sıkmadığı yönündeki haberlerin hatırlatıldığı açıklama, şöyle tamamlandı:

"Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımız'ın deplasmanda oynadığı final serisi 4. maçının ardından gazetelere yansıtılan 'Mustafa Cengiz Semih Özsoy'un elini sıkmadı.' haberlerine karşı tüm kamuoyuna söylemek istediğimiz dört yönetici ile temsil edildiğimiz ve galibiyetiyle ayrıldığımız maç öncesinde Sayın Cengiz salon koridorlarına gelerek başta başkan vekilimiz Sayın Semih Özsoy olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerimizin elini sıkmış, 'hoş geldiniz' demiştir. Ancak soyunma odası koridorlarında bu şekilde davranan Mustafa Cengiz, muhtemelen camia içi siyaseti nedeniyle maç sırasında kulübümüze, başkanımıza ve başkan vekilimize dakikalarca edilen küfürlere karşın hiçbir tepki göstermemiş veya gösterememiştir. Sayın Cengiz'e önerimiz tenhada farklı kalabalıkta farklı davranmamasıdır. Bu vesileyle Sayın Cengiz ve camialarına artık Fenerbahçe üzerinden iç siyaset yapma stratejlerine son vermelerini ve kendi gündemlerine dönmelerini önemle tavsiye ederiz. Aksi takdirde, bu açıklamalarımızın sadece başlangıç olduğunu hem kendilerine hem kamuoyuna saygıyla iletiriz."