Fenerbahçe'den Ersun Yanal açıklaması

Fenerbahçe, basında çıkan haberlere ilişkin Ersun Yanal hakkında açıklama yaptı.

Sarı lacivertli kulüp, basında Ersun Yanal'ın takımdan ayrılacağı yönünde çıkan haberlerle ilgili resmi sitesinden açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde hocamız Ersun Yanal ile yollarımızın ayrılacağı yönünde birtakım iddialar, haberler yer almaktadır. Takımımız gelecek sezon hocamız Ersun Yanal önderliğindeki yapılanmasıyla zirve yürüyüşünü emin adımlarla gerçekleştirecektir. Zor bir sene geçiren futbol takımımızın, hocamız Ersun Yanal göreve geldikten sonra artan performansı oyun içi istatistikleriyle sabittir. Futbol takımımız bu sene ligi bitirebildiği en üst konumda bitirecek; gelecek sezon da hocamız Ersun Yanal önderliğindeki yapılanmasıyla zirve yürüyüşünü emin adımlarla gerçekleştirecektir. Bu tip hayal ürünü haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan ve camiamızdan hassasiyetle rica ederiz."