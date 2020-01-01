Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu'na teşekkür

Sarı Lacivertliler, futbolu bırakan 39 yaşındaki oyuncusu Emre Belözoğlu için teşekkür mesajı yayınladı.

'nin 39 yaşındaki tecrübeli kaptanı Emre Belözoğlu, profesyonel futbol kariyerini noktalandırdı.

Sarı lacivertli kulüp, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Emre Belözoğlu'na kulübe verdiği hizmetler için teşekkür etti.

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Fenerbahçe'nin yayınladığı teşekkür mesajı şu şekilde:

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"Bazı isimler vardır, sadece formaya değil armaya yazılır, Kulüplerin tarihine kazınır, sonsuza dek unutulmazlar...



Kaptanımız Emre Belözoğlu, bugün itibariyle futbolu bıraktığını açıklamış;



Kariyeri, başarıları, duruşu ve yaptıklarıyla işte bu unutulmazlar arasına adını yazdırmış,



Zekı Rıza Sporel, Lefter Küçükandonyanis, Can Bartu gibi şanlı çubuklumuzun değerlerinden biri olarak aktif futbol hayatını noktalamıştır.



Her Fenerbahçeli için bir futbolcudan çok daha fazlasını ifade eden Büyük Kaptanımıza, çubuklu formayla bizlere yaşattığı her anı ve gurur için sonsuz teşekkür ediyoruz.



Ve her sonun bir başlangıç olduğunu bilerek; Fenerbahçe’ye bundan sonra katacağı başarılar ve güneşli günlerde kaldıracağımız kupalarda buluşmayı diliyoruz!



BÜYÜK KAPTAN EMRE BELÖZOĞLU,



Sana Her Şey İçin Teşekkür Ediyor;

Sonsuz Başarılar Diliyoruz!



FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"