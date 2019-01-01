Fenerbahçe'den Deniz Türüç hamlesi!
Vedat Muriqi transferine yoğun bir mesai harcayan ve mutlu sona çok yaklaşan Fenerbahçe, Anadolu'nun bir başka önemli oyuncularından Deniz Türüç için de girişmlerini hızlandırdı.
Galatasaray'ın peşinde olduğu bir diğer oyuncuyu transfer ederek ezeli rakibine bir çalım daha atmak isteyen sarı lacivertliler, Kayserispor'u ikna etmeye çok yakın.
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Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe, Kayserispor Başkanı Erol Bedir'le masaya oturdu ve 4.5 milyon euro bonservis teklifiyle önemli bir atak yaptı.
Sözleşmesinin bitimine bir sene kalan Türüç için 4.5 milyon euroluk teklifi beğenen Kaysersipor'un görüşmelerin devam etmesi için onay vereceği ifade edildi.
Habere göre sarı lacivertliler, başarılı oyuncu ile de anlaşma sağlarsa önemli bir transfere daha nokta koyacak.
Deniz Türüç, 2018/19 sezonunda çıktığı 26 Süper Lig maçında 3 gol ve 5 asistlik katkı verdi.