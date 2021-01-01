Fenerbahçe'den Burak Yılmaz açıklaması

Fenerbahçe, Burak Yılmaz ile ilgilendikleri yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Bu sezon Lille'de gösterdiği performansla Türkiye'nin en çok konuşulan futbolcularından biri olan Burak Yılmaz'ın adı transfer dedikodularına da karışmaya başladı.

Türkiye'de dört büyük takımın da formasını giyen nadir oyunculardan biri olan Burak için son olarak Fenerbahçe iddiası ortaya atılmıştı.

Fotomaç gazetesi yazarlarından Ozan Zeybek, bir süredir Burak Yılmaz ile Fenerbahçe'nin anlaştığını dile getiriyordu. Twitter'dan bunu sık sık duyran Zeybek, son olarak katıldığı A Spor yayınında benzer ifadeler kullandı.

Sevgili Fenerbahçeliler... Yeni sezonda yeni santraforlardan biri Burak Yılmaz olacak... — OZAN ZEYBEK (@zeybekozan) April 30, 2021

Ozan Zeybek ne dedi?

Zeybek, katıldığı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Burak Yılmaz, gelecek sezon %90 oranında Fenerbahçe forması giyecek. Bu, 1 ay önce öğrendiğim bir durum."

"Lille'in Şampiyonlar Ligi'ne gideceği söyleniyor ama bizim kulüplerimiz Lille'den daha büyük kulüpler."

Fenerbahçe'nin açıklamasında hangi ifadeler yer alıyor?

Akşam saatlerinde bu iddialara yanıt veren Fenerbahçe, resmi sitesinde şu cümlelere yer verdi:

"Bugün bir televizyon kanalında, Ozan Zeybek isimli yorumcunun Kulübümüzün gelecek sezon için Burak Yılmaz ile anlaşma sağladığı yönünde paylaştığı, ‘kesin bilgiler’ olarak lanse ettiği iddialar doğru değildir.



İlgili şahsın Kulübümüz ve Takımımızla ilgili bugün dahil son birkaç zamandır ‘kulüpten bilgi alıyorum’ yaklaşımıyla ortaya koyduğu, gerçeklerle hiç ilgisi olmayan bu ve benzeri iddialara itibar edilmemesini, taraftarlarımızdan ve kamuoyundan rica ederiz."

Burak Yılmaz'ın Fenerbahçe günleri

Burak Yılmaz, 2008 yazında Manisaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Büyük beklentilerle Kadıköy'e gelen Burak, 16 maçta forma giydi ama sadece iki maça ilk 11'de başlayabildi. O dönem 23 yaşında olan Burak, sarı-lacivertli forma altında gol sevinci yaşayamadı.

Burak ertesi sezon Eskişehirspor'a kiralanırken, sezonun devre arasında Gökhan Ünal ile takas edilerek Trabzonspor'a transfer oldu.

Burak Yılmaz'ın Süper Lig istatistikleri

Süper Lig'de Beşiktaş, Manisaspor, Eskişehirspor, Trabzonspor ve Galatasaray formaları giyen Burak, 327 maça çıktı ve 188 gol attı. Burak, lig tarihinin en golcü sekiz futbolcusundan biri. 36 yaşındaki oyuncu kariyerini sonlandırmadan önce bir kez daha Süper Lig'e dönüp en az 13 gol atarsa, lig tarihinin en golcü dördüncü futbolcusu olacak ve Metin Oktay, Aykut Kocaman, Feyyaz Uçar gibi efsaneleri geride bırakacak.

Burak, 2011-12 sezonunda Trabzonspor formasıyla 32, 2012-13 sezonunda da Galatasaray formasıyla 24 gol atarak gol krallığı sevinci de yaşadı.

Burak Yılmaz bu sezon Lille'de ne yaptı?

Kariyerinin son döneminde beş büyük ligden birine transfer olarak herkesi şaşırtan Burak Yılmaz, oynadığı futbolla da parmak ısırtmaya devam ediyor.

Golcü oyuncu Llille formasıyla Ligue 1'de çıktığı 25 maçta 13 gol attı. Takımının en golcü ismi olan golcü oyuncu, ayrıca takım arkadaşlarına da beş asist yaptı.

Ligue 1'de son viraja PSG'nin bir puan önünde lider olarak giren Lille, kalan üç maçını (Lens, St. Etienne, Angers) kazandığı takdirde 2011'den sonra ilk defa şampyonluk sevinci yaşayacak.

Editör yorumu | Fenerbahçe'nin Burak Yılmaz'a ihtiyacı var mı?

Bu sezon Fenerbahçe en fazla gol katkısını tam bir santrfor olmayan Enner Valencia 'dan aldı. Valencia son haftalarda attığı gollerle gol sayısını 10'a çıkarttı. Fenerbahçe gibi bir takım için oldukça az bir rakam.

Hatta Galatasaray'ın en golcü oyuncusunun halen Mbaye Diagne ve Trabzonspor'un en golcü isminin 9 gollü Caleb Ekuban olduğunu düşündüğümüzde sorunun cevabı netleşiyor: Fenerbahçe'nin Burak Yılmaz'a kesinlikle ihtiyacı var. Hatta Süper Lig'de her takımın ona ihtiyacı var!

Fakat Burak'ın Süper Lig 'e ihtiyacı olmayabilir. Kariyerinin ilk yıllarını Süper Lig'de eleştiri okları altında geçiren, daha sonra yaptığı patlama esnasında da Avrupa kapılarını açmayan Burak Yılmaz, geç başlamış kariyerinin sayfalarını tamamlıyor. Bu esnada Süper Lig'e dönmesi ona bir yenilik katmayacaktır.

Lille formasıyla şampiyonluk yaşamak, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ve hatta 35 yaşından sonra açıldığı Avrupa'da başka bir takıma transfer olmak Süper Lig'e dönmesinden çok daha değerli. Üstelik sadece kendisi açısından değil, Türkiye'ye gözlerini çeviren Avrupa kulüplerinin algısını kırabilmesi açısından da önem teşkil edecektir.

Futbolculuğunu Türkiye'ye kanıtlayan Burak'ın kariyerinin son döneminde başka bir misyonla Avrupa'da devam etmesi hem kendisi hem de ülke sporu için daha faydalı olabilir.