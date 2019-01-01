Fenerbahçe'den Beşiktaş'a Mert Müldür çalımı
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Yaz transfer dönemindeki ilk transferini Trabzonspor'un ilgilendiği Murat Sağlam'ı kadrosuna katarak gerçekleştiren Fenerbahçe, çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Fanatik'in haberine göre, sarı lacivertli ekibin gündemindeki isim ise Rapid Wien forması giyen Mert Müldür.
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Mircea Lucescu döneminde A Milli Takım'a da seçilen genç savunmacı için Beşiktaş da devrede.
Sarı lacivertliler, transferi ezeli rakibinden önce bitirerek bir transfer çalımı daha atmak istiyor.
Mert Müldür, 2018/19 sezonunda çıktığı 39 maçta 1 gol kaydetti.