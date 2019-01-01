Fenerbahçe'den Beşiktaş'a Mert Müldür çalımı

Sarı lacivertliler, Beşiktaş'ın da ilgilendiği Mert Müldür için harekete geçti.

Yaz transfer dönemindeki ilk transferini 'un ilgilendiği Murat Sağlam'ı kadrosuna katarak gerçekleştiren , çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.

Fanatik'in haberine göre, sarı lacivertli ekibin gündemindeki isim ise Rapid Wien forması giyen Mert Müldür.

Mircea Lucescu döneminde A Milli Takım'a da seçilen genç savunmacı için Beşiktaş da devrede.

Sarı lacivertliler, transferi ezeli rakibinden önce bitirerek bir transfer çalımı daha atmak istiyor.

Mert Müldür, 2018/19 sezonunda çıktığı 39 maçta 1 gol kaydetti.