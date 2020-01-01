Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması
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Bankalar Birliği ile görüşmelerine devam eden Fenerbahçe, yaptığı KAP açıklamasıyla sürecin son durumuyla ilgili bilgi verdi.
Fenerbahçe'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Şirketimiz ile bankalar arasında yapılan müzakereler çerçevesinde vadesi 2021 Mayıs ayına kadar olan toplam 328,1 milyon TL karşılığındaki kredi anapara ödemesinin 2021 yılının Ekim ayına ötelenmesi hususunda mutabık kalınmıştır.
Bankalar ile görüşmeler devam etmekte olup, neticelenmesi durumunda tarafımızdan açıklama yapılacaktır.''