Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması

Sarı-lacivertli ekip, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada bankalar ile görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Bankalar Birliği ile görüşmelerine devam eden , yaptığı KAP açıklamasıyla sürecin son durumuyla ilgili bilgi verdi.

Fenerbahçe'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Şirketimiz ile bankalar arasında yapılan müzakereler çerçevesinde vadesi 2021 Mayıs ayına kadar olan toplam 328,1 milyon TL karşılığındaki kredi anapara ödemesinin 2021 yılının Ekim ayına ötelenmesi hususunda mutabık kalınmıştır.

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Bankalar ile görüşmeler devam etmekte olup, neticelenmesi durumunda tarafımızdan açıklama yapılacaktır.''