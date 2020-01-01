Fenerbahçe’den Bakasetas için resmi teklif

Sarı Lacivertliler, Anastasios Bakasetas’ın transferi için kulübü Aytemiz Alanyaspor ile masaya oturdu.

Son olarak prensip anlaşmasına vardığı Diego Perotti’yi sağlık kontrolü için İstanbul’a getiren , Anastasios Bakasetas için de çalışmalarını sürdürüyor.

A Spor’un haberine göre sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Erol Bulut’un çok istediği 27 yaşındaki orta saha için kulübü ’a 2 milyon 500 bin euro bonservis bedeli teklif etti.

Akdeniz ekibinin ise bu futbolcu için 4 milyon euro istediği kaydedildi.

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Geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla 43 resmi maçta görev yapan Bakasetas, 14 gol ve 7 asistle dikkatleri üzerine çekmişti.