Fenerbahçe’den Bakasetas için resmi teklif
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Son olarak prensip anlaşmasına vardığı Diego Perotti’yi sağlık kontrolü için İstanbul’a getiren Fenerbahçe, Anastasios Bakasetas için de çalışmalarını sürdürüyor.
A Spor’un haberine göre sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Erol Bulut’un çok istediği 27 yaşındaki orta saha için kulübü Alanyaspor’a 2 milyon 500 bin euro bonservis bedeli teklif etti.
Akdeniz ekibinin ise bu futbolcu için 4 milyon euro istediği kaydedildi.
Geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla 43 resmi maçta görev yapan Bakasetas, 14 gol ve 7 asistle dikkatleri üzerine çekmişti.