Süper Lig

Fenerbahçe’den Bakasetas için resmi teklif

A Spor
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Bakasetas Alanyaspor 10052020
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Sarı Lacivertliler, Anastasios Bakasetas’ın transferi için kulübü Aytemiz Alanyaspor ile masaya oturdu.

Son olarak prensip anlaşmasına vardığı Diego Perotti’yi sağlık kontrolü için İstanbul’a getiren Fenerbahçe, Anastasios Bakasetas için de çalışmalarını sürdürüyor.

A Spor’un haberine göre sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Erol Bulut’un çok istediği 27 yaşındaki orta saha için kulübü Alanyaspor’a 2 milyon 500 bin euro bonservis bedeli teklif etti.

Akdeniz ekibinin ise bu futbolcu için 4 milyon euro istediği kaydedildi.

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    Geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla 43 resmi maçta görev yapan Bakasetas, 14 gol ve 7 asistle dikkatleri üzerine çekmişti.

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