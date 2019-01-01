Fenerbahçe'den 59 yıl sonra bir ilk
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AA
Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi ağırladı. Müthiş bir ilk yarı geçiren siyah-beyazlılar, devreye 3-0 önde girdi.
İkinci yarıda da Fenerbahçe'nin müthiş geri dönüşü yaşandı ve sarı-lacivertliler maçı 3-3 bitirmeyi başardı.
Fakat ilk yarıdaki sonuç ise Fenerbahçe için kötü bir rekoru beraberinde getirdi. Sarı-lacivertliler 18 Aralık 1960 tarihinde Galatasaray'a karşı ilk yarısını 3-0 geride kapattıkları maçın ardından ilk kez bir lig derbisinin ilk yarısını üç farklı geride bitirdi.