Fenerbahçe'den 59 yıl sonra bir ilk

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin ilk yarısında kendisi adına 59 yıl sonra kötü bir durumla karşılaştı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi ağırladı. Müthiş bir ilk yarı geçiren siyah-beyazlılar, devreye 3-0 önde girdi.

İkinci yarıda da Fenerbahçe'nin müthiş geri dönüşü yaşandı ve sarı-lacivertliler maçı 3-3 bitirmeyi başardı.

Fakat ilk yarıdaki sonuç ise Fenerbahçe için kötü bir rekoru beraberinde getirdi. Sarı-lacivertliler 18 Aralık 1960 tarihinde Galatasaray'a karşı ilk yarısını 3-0 geride kapattıkları maçın ardından ilk kez bir lig derbisinin ilk yarısını üç farklı geride bitirdi.



