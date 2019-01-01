Fenerbahçe'de yönetime girecek yeni isim belli oldu
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AA
Sarı-lacivertlilerde yönetim kuruluna girecek yeni isim belli oldu.
Asist Analiz'den Ahmet Ercanlar'ın haberine göre, Fenerbahçe yönetim kurulunda Metin Şen’in istifası ile boşalan koltuğa ilk gelecek kişi yedeklerde ilk sırada olan Belgin Aral olacak.
Ancak Belgin Aral, Başkan Ali Koç seçildiğinden beri yönetim kuruluna katılmıyor. Bu sebeple Belgin Aral’ın da istifası istenecek, ardından yönetim kurulunda 2. yedek olan Alper Pirşen asil yönetim kurulu üyesi olacak.