Fenerbahçe'de yeni sözleşme rüzgârı

Son olarak Nabil Dirar'ın sözleşmesini uzatan Fenerbahçe'nin Ozan Tufan, Hasan Ali Kaldırım ve Tolga Ciğerci için de hazırlık yaptığı iddia edildi.

İç transfer çalışmalarına yönelen 'de 3 isim için daha hazırlık yapılıyor.

33 yaşındaki Faslı kanat oyuncusu Nabil Dirar'ın sözleşmesini 3 yıl uzatan sarı lacivertli ekip, TRT Spor'un haberine göre sezon sonu sözleşmesi sona erecek 4 futbolcu ile daha masaya oturacak.

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Bu isimlerden biri, geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalsa da bu sezon Ersun Yanal'ın sıkça tercih ettiği bir isim olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci.

Yeni sözleşme teklifi alması beklenen bir diğer isim ise Ozan Tufan. Sarı lacivertli ekibin, bu sezon hem kulüp hem de A Milli Takım'daki performansında gözle görülür bir artış olan 25 yaşındaki futbolcu ile yola devam etmeyi planladığı ifade edildi.

Sezon başında sakatlık yaşayarak ligin ilk haftalarını kaçıran Hasan Ali Kaldırım'a da yeni bir sözleşme teklifi yapılacağı öne sürüldü. Son olarak 31 yaşındaki Şilili sağ bek Mauricio Isla'nın durumu ise henüz netlik kazanmamakla birlikte oyuncunun ülkesine geri dönmek istediği belirtildi.