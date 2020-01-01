Fenerbahçe'de yeni lider Ozan Tufan

Emre Belözoğlu'nun futbolu bırakmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin yeni lideri de Ozan Tufan olacak.

'de değişim devam ediyor. Önümüzdeki sezon futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu'nun takım içi liderliği de Ozan Tufan alıyor.

Milliyet Gazetesinden Senad Ok'un haberine göre; özellikle koronavirüs salgını sebebiyle yabancı oyuncu transferinin zorlaşacağından yerli oyuncuların ağırlıklı olduğu bir kadroya dönecek olan sarı acivertlilerin şefliğini de Ozan Tufan üstlenecek.

Sarı-lacivertli takımla sözleşmesini uzatan ve 2023’e kadar imza atan yıldız futbolcu, artık takımın en önemli ismi konumuna gelecek. Luiz Gustavo’nun takımda kalıp kalmamasına göre kaptanlık görevinin bile verilme düşüncesi bulunuyor.

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Ozan Tufan’ın özellikle sezon içinde sözleşmeye imza atması sarı-lacivertli yönetim tarafından takdir edildi. Yıl sonunda bonservisini alıp istediği kulübe bedava gitme hakkı bulunan 25 yaşındaki orta saha, bunu kullanıp ayrıca imza parası da alabilirdi.

Bu avantajlı duruma rağmen Fenerbahçe’ye borcunu ödemek istediği için erken imza atan Ozan Tufan, bu tavrı sonrası kulüp içinde daha da büyüdü.

Teknik adam konusunda da Ozan Tufan’ın görüşlerinin alındığı öğrenildi. Samandıra’yı, Fenerbahçe’yi ve oyuncu grubunu yakından tanıyan Ozan’ın bu konuyla alakalı olarak yönetime fikirlerini aktardığı belirtildi.