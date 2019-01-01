Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in sözleşmesi uzatılacak mı?

Fenerbahçe’de Ali Koç ile Ersun Yanal arasında Volkan Demirel’in takımdaki geleceği konusunda fikir ayrılığı yaşandığı öne sürüldü.

’de Volkan Demirel’in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Fanatik'ten Yusuf Dursun’un haberine göre; başkan Ali Koç ve yönetim 37 yaşındaki file bekçisiyle yolları ayırıp Berke Özer’in önünü açmak istiyor. Sportif direktör Damien Comolli’nin de aynı görüşte olduğu iddia ediliyor.

Teknik direktör Ersun Yanal’ın ise farklı düşündüğü konuşuluyor. Kadroda yeniden yapılanmaya gitmeyi planlayan Yanal, büyük değişimin yaşanacağı yeni sezonda 17 yıldır takımın formasını terleten Volkan’ın kendisine fazlasıyla yardımcı olacağını düşünüyor.

Yanal bu nedenden ötürü Volkan’ın en az 1 yıl daha takımda kalmasını istiyor. Tarafların bu konuyla ilgili olarak sezon sonunda toplantı yaparak, son kararı verecekleri ifade ediliyor.

Sezonun ilk yarısının büyük bölümünde kadro dışı kalan Volkan, ocak ayında affedilip takıma dönmüştü. Volkan bu sezon Süper Lig'de 11 resmi maçta görev yaparken kalesinde 15 gol gördü.